Entra en servicio área siniestrada de Hospital Chávez

HERMOSILLO, Sonora.- El área de medicina interna del Hospital Ignacio Chávez ya se encuentra otra vez en funcionamiento, después de haber sido clausurada por un conato de incendio el pasado 9 de septiembre.

Jesús Manuel Acuña Méndez, director del Isssteson, explicó que el cortocircuito se originó debido a que las tuberías de oxígeno medicinal y las instalaciones eléctricas estaban conectadas, lo que provocó el fuego.

Al hacer un estudio de todo el lugar, vieron el desgaste con que contaba el edificio y la necesidad urgente de un trabajo de rehabilitación en esa área, trabajo que quedó concluido en solo dos semanas, aseguró.

Tenemos instalaciones muchísimo mejores de las que había antes, está totalmente renovado, quiero presumir al equipo técnico y al médico del Instituto, porque no pararon, y de haber tenido toda esta área siniestrada lograron resolverlo en prácticamente dos semanas. “Todavía no tenemos el costo final, puesto que aún se están haciendo, por parte de los equipos de ingeniería, trabajos que los metimos en un presupuesto total, estamos trabajando en terapia intensiva, y en una parte del techo de la última área del Instituto, para no nada más arreglar las partes siniestradas, sino todas aquellas que necesitaban trabajo”, explicó.