Enfrenta Hermosillo diversos retos en su futuro

HERMOSILLO, Sonora.- Hermosillo tiene una fortaleza en su ingreso per cápita, que es el tercero más alto del País, o en el potencial de crecimiento económico de su clase media; en contraparte, tiene rezagos fuertes como la inseguridad y las adicciones.



De acuerdo con los datos del Informe de Indicadores 2019 de la organización Hermosillo ¿Cómo Vamos?, la capital de Sonora presenta también una fortaleza en su conectividad, ya que el 83% de sus habitantes acceden a Internet.



Pero preocupa que cinco de cada 10 ciudadanos se sientan inseguros en la ciudad, así como el aumento del 569% en el número de personas detenidas por consumo de metanfetaminas, que incluyen drogas como el "crystal".





Arturo Díaz Monge, presidente de Hermosillo ¿Cómo Vamos?, presentó el Informe de Indicadores 2019 en un acto en el Centro de las Artes de la Universidad de Sonora, donde destacó que Hermosillo, con un ingreso per cápita anual de 18 mil dólares, ocupa el tercer puesto en México en este indicador.



Además, dijo, de acuerdo con un estudio de la revista "The Economist", la clase media de Hermosillo se ubicó en 2017 en el segundo lugar en un análisis que abarcó a 122 países, con el mayor potencial de crecimiento económico.



En cuestión de inseguridad, la percepción de los hermosillenses mejoró levemente al pasar de seis a cinco ciudadanos que se sienten inseguros entre 2017 y 2018, pero agregó: "Hubo una mejoría, pero no podemos acostumbrarnos a ver la inseguridad como algo normal, algo con lo cual nos formemos".



Afirmó que Hermosillo puede convertirse en la mejor ciudad para vivir de México si los grandes sectores de la comunidad, que incluyen al sector público, a la sociedad civil, al sector privado y la academia, articulan visiones en torno al bien común.



Si no nos organizamos existe una probabilidad de que los problemas de la ciudad lleguen a un puntote no retorno que luego nos va a llevar 10, 15 ó 20 años resolver", enfatizó Díaz Monge.



El rol en la sociedad de Hermosillo ¿Cómo Vamos?, explicó, es el de ser facilitadores de la participación ciudadana para la construcción de una agenda común que incida en la transformación de la ciudad.



En su mensaje final llamó a los asistentes a que, bajo la pregunta ¿Qué harías por amor a Hermosillo?, pensaran en una acción para lograr un cambio en la ciudad, tales que generen una fuerza colectiva que genere transformaciones positivas.