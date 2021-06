Encuentran con bien a las menores Karla Estefanía y Nikol Alondra

HERMOSILLO, Sonora.- Las jóvenes Karla Estefanía Lara de 15 años y de Nikol Alondra Vega Payan de 13 años fueron encontradas sanas y salvas, así lo informó la Secretaria de Seguridad Pública (SSP).

A través de una publicación en la cuenta de Twitter de la SSP Sonora, se dio a conocer que las dos menores fueron encontradas en un domicilio de la colonia Villa Verde de Hermosillo, en un trabajo de búsqueda realizado por agentes de la Policía Estatal y familiares de la menor Nikol Alondra.

Fue el pasado domingo a las 20:00 horas cuando las menores salieron de su casa ubicada al Norte de Hermosillo, momento desde el cual los familiares de las menores no sabían de su paradero.

“Salieron, pero no sabemos si se fueron a una fiesta, salieron y no supimos nada, nomás Salió y no avisó, no dijo nada. No traen teléfono pues”, manifestó un familiar al momento de reportar la desaparición.