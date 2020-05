Encuentra en el bordado terapia y también una opción de ingresos

HERMOSILLO, Sonora.- Vivir el aislamiento social no es fácil y por ello hay quienes recurren a diversas actividades para tratar de librar la tensión, como Patricia López González, que encontró en el bordado una actividad que le ayuda a sobrellevar estos días en cuarentena.



La madre de familia de 36 años de edad comenzó a bordar desde temprana edad en su natal San Lucas Ocotepec, Estado de México, donde aprendió varias técnicas, las cuales las aplica en los trabajos que hace y que se han convertido en una opción de ingreso extra en su hogar.



Ahora que está casi todo el día en casa ha tenido más trabajo que antes, pues le encargan más bordados.

“Siempre me ha gustado bordar y ahora hago más trabajos, mis vecinas me piden manteles o que les borde flores en sus blusas, también hago bordados en distintas telas y manteles largos.



“Yo trabajo en casa pero a veces no voy porque no hay trabajo y en ese tiempo pues estoy en casa con mis hijos y aprovecho para adelantar trabajo de bordado porque ahora gracias a Dios me han pedido muchos”, manifestó.



Ese trabajo extra de los bordados es una ayuda económica para su familia, ya que su esposo dejó de laborar debido a la pandemia y lo que percibe es poco, en comparación a cuando trabajaban ambos.



MENTE ACTIVA



Para Patricia López González el bordado es una excelente opción para ayudar a su mente a seguir activa y a prevenir enfermedades como el Alzheimer.



“Cuando me siento estresada o cansada, de volada me pongo a bordar porque me desestresa mucho y aparte ese tipo de actividades previenen varios padecimientos, aparte de que me encanta bordar”, contó.



Ninguno de sus dos hijos ha mostrado inquietud por aprender a bordar, pero enseña sus técnicas a una sobrina, quien le ha expresado su gusto por esta actividad.



Los diferentes trabajos que hace Pati en bordados los puso en venta y hace las figuras que le pidan. Si gusta apoyarla y comprar alguno de sus productos ya elaborado o si quiere algo especial, puede comunicarse al teléfono 71 21 87 66 35.



Si se estresa o se siente cansada. toma sus hilos y agujas para empezar a bordar