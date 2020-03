En supermercados los clientes ignoran a “Susana”

Las personas que acuden a los súper de mediano tamaño que están al interior de las colonias de Hermosillo no están respetando la sana distancia para evitar el coronavirus, aun cuando están señaladas en los pisos en el área de cajas.

Los pasillos entre los estantes son tan estrechos que es difícil mantener la sana distancia de un metro y medio, pero en lugares donde sí se puede, como es al momento de realizar el pago, las personas no lo hacen.

Unos sí los respetan y otros no, es más la gente que no respeta, pero no sé si la misma costumbre de estar ahí amontonados”, dijo Erick Rivera, un cliente del mercado.