En el primer Congreso de la Familia en Hermosillo llaman a enfrentar temas tabúes

HERMOSILLO, Sonora.- Con un llamado a las familias hermosillenses a enfrentar unidos los temas tabúes, la presidenta de DIF Hermosillo, Patty Ruibal Zaragoza, inició el Primer Congreso de la Familia, enfocado a enfrentar enormes retos sicológicos, emocionales y sociales de los integrantes de la célula que es la base de la sociedad hermosillense.

Acompañada de su esposo, “Toño” Astiazarán Gutiérrez, presidente municipal de Hermosillo, Ruibal Zaragoza subrayó la aportación de los expertos que se conjuntaron en este encuentro, ya que abordan temas que son en ocasiones tabú en la familia, como es el suicidio, la depresión, la ansiedad, las adicciones, la discapacidad, trastornos de identidad, entre muchos, que “son temas que ya trascienden el ámbito familiar, cuyos desafortunados y fatídicos desenlaces, nos ha tocado ver”.

Ante un auditorio repleto de padres y madres de familia y jóvenes estudiantes, Patty Ruibal recordó que la familia es la fuerza más poderosa que existe en la sociedad y que, dijo, lo que más abona a hacer de Hermosillo el mejor lugar para vivir, es la armonía familiar.

DIEZ REFLEXIONES

“Al final de la vida lo importante es lo que dejamos en el corazón de las personas y al mismo tiempo en nuestro corazón, todo lo demás pasa, todo lo demás termina rápido, por eso qué importante poner en el centro en este mundo a la familia”, expuso Jorge Lozano Diez al abrir con su conferencia el primer Congreso de la Familia de DIF Hermosillo.

El conferencista, actualmente presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana, abordó el tema “Niños que fuimos, padres que seremos”, en la que revisó la realidad pre y post pandemia, de las crisis de la vida, de educación y sicología.

Destacó que como padres en la educación de los hijos no puede faltar una de las cuatro patas de una silla como es el conocimiento, que no es solamente aprender cosas, aprender a razonar; hay otra pata que es la formación de habilidades o de competencias, que no sólo es que sepan cosas sino que aprendan a solucionar problemas, que los conocimientos y prácticas sirvan como herramienta.

LOS EXPOSITORES

Durante el primer Congreso de la Familia que organizó DIF Hermosillo, Mayté Herrera abrió su corazón y contó sobre el suicidio de su hijo y cómo transformó la culpa y el dolor en acción para visibilizar y prevenir el de otros jóvenes.

La presidenta de la asociación “Que se escuche fuerte mi grito” ofreció la conferencia “Hablemos del suicidio sin estigmas”, dijo que no supieron la manera correcta de ayudar a su hijo, por eso le gusta hablar con los jóvenes con la verdad, porque es importante entender cómo ayudarlos, debido a que muchas veces están muriendo en el silencio.

Para que un joven tome la decisión de terminar con su vida es porque está sufriendo genuinamente; nadie quiere morir, quieren acabar con su sufrimiento y la parte del suicidio es una solución, pero no es una buena solución, por muchas razones”, aseguró.

EXPONE FONT

“Estoy seguro que a mi Pablo a lo mejor no le voy a dejar muchas cosas, yo le quiero dejar las mejores estrellas y las mejores que yo le puedo dejar son ustedes, personas que se reúnen para ver cómo construir mejores familias y mejores comunidades”, expresó Jorge Font.

El reconocido conferencista tuvo a su cargo la charla sobre la resiliencia en la familia ante la discapacidad durante el primer Congreso de la Familia que organizó DIF Hermosillo.

Narró que cuando tenía 20 años se le atoró un esquí, se golpeó contra la orilla de un lago y se rompió entre la sexta y la séptima vértebra y que cuando fue el accidente lo único que podía hacer era doblar los brazos, no podía estirarlos, perdió el movimiento de las muñecas y en las manos perdió el movimiento y la sensibilidad de la altura del pecho para abajo y después recuperó la extensión de los brazos.

Dijo que le costó muchísimo trabajo aprender que hay personas que saben ver y mirar más allá de un marco con ruedas y que mira el cuadro que se está pintando, así como que hay personas que pueden aceptar de otra cosas que no ven ni ellas mismas.