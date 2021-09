En el centro de Hermosillo promueven con gran orgullo artículos hechos en México

HERMOSILLO.- Inició con la venta de huaraches en 1970 y 21 años después comenzó a incluir artesanía mexicana, así como ropa típica, tradición que aún mantiene. La Huarachería Ureña es un negocio familiar que por años, y con gran orgullo, promueve lo “hecho en México”.

Desde hace más de cuatro décadas, la tienda ubicada en la calle Guerrero y Morelia, en la colonia Centro, ofrece en venta huaraches de piel.

Los abuelos eran huaracheros, tenían una bodega en Mazatlán y su hijo decidió emprender en Hermosillo.

Desde entonces venden con orgullo productos de artesanos mexicanos.

Mi papá siempre nos dijo que no se saliera de las cosas mexicanas, porque a él no le gustaba la piratería”, recuerda Víctor Ureña Arámburo, dueño del lugar y parte de la tercera generación.

Predica el ejemplo de su padre y vende en su mayoría productos de comerciantes locales y nacionales. El 90% son productos mexicanos, detalla, no los vuelve a comprar al notar que son hechos en China u otra parte.

SE COMPLICA LA VENTA

Los dos últimos años, menciona que por la contingencia no quiso invertir mucho en las fiestas patrias, pues espera que las personas se cuiden al no hacer muchas fiestas, además del riesgo a no tener una buena venta.

“Sí van a haber ventas pero nada que ver con lo que nosotros nos preparábamos, de hecho, llegaban a mi tienda y veían rebozado de puras cosas mexicanas, de vestimenta”, describe Víctor Ureña Arámburo.

Es una diferencia muy grande en la inversión de otros años, indica, de un 100% que se vendía para el 15 de septiembre, ahora sólo se compró alrededor del 15%.

“Yo esperaba estas fechas de septiembre y noviembre siempre, son fechas que para mí y algunos compañeros son importantes en la venta”, apuntó.

La familia Ureña se prepara para el mes patrio, con sombreros y trajes revolucionarios, de caporal, michoacano, de Guerrero, Nayarit, Jalisco y también artículos como rebozos, sarapes y banderas.

Muchos de los productos que compra son del Estado de México, donde relata, también ve bastantes cosas representativas del país, hechas en China.