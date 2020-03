En Los Cirios luchan por recuperar su espacio

HERMOSILLO, Sonora.- Vecinos de la colonia Los Cirios se unieron para construir un área verde en un callejón utilizado por vehículos para “sacarle la vuelta al tráfico”, situación que deterioraba aún más las calles, de por sí dañadas.



Los Cirios es una colonia de apenas tres calles que está al Oriente del Polifuncional Ana Gabriela Guevara, donde los residentes han tomado algunas iniciativas para mejorar la zona.



“Se formó un comité de vecinos precisamente porque tuvimos un problema de vandalismo, y como tenemos dos escuelas aquí grandes, no utilizaban la vía alterna”, contó Dolores Pico.



Los padres de familia del Colegio Obregón y el Instituto de Guaymas se metían por el predio que por años estuvo abandonado, dijo, para sacarle la vuelta al tráfico que se forma en la avenida Xólotl.



“Cruzaban por el baldío y eran unos polvaderones, se deterioraron todas las calles y decidimos decirle al Gobierno para ver si nos apoyaba para poder evitar ese cruce que tenía ahí y se logró”, dijo.



Al lograr rescatar el predio, indicó, los vecinos se unieron para realizar rifas y así comprar material para después tapar con bloques y cemento el acceso.



En el lote sembraron árboles que son regados por los propios vecinos, por lo que esperan que un día sea uno de los principales “pulmones” de la comunidad.



SIN PAVIMENTO



Dinorah Encinas, otra vecina, explicó que la colonia tiene problemas muy añejos, como son las calles llenas de baches, y que desde que se fundó la colonia, hace 15 años, no recuerda que la hayan pavimentado.



Y de la inseguridad no se escapan, porque en algunas ocasiones han entrado ladrones al interior de las casas. Vecinos piden a Cidue mantenga contacto con ellos para seguir con el plan del área verde que han creado y que el Ayuntamiento les cumpla la promesa de pavimentar.