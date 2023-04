Emprendedores buscan libertad financiera

HERMOSILLO, Sonora.-Lograr libertad financiera, tener la capacidad de ser su propio jefe, o poder dedicarse a un proyecto que les apasione y disfruten, son algunas de las razones que llevan a la sociedad a emprender hoy en día, siendo las redes sociales un campo lleno de oportunidades para ellos.

“Creo que hoy en día mucha gente está con la mentalidad de no querer tener un jefe, pero no nomás es eso”, expresó Dulce Bustamante, quien tiene un negocio de pasteles y galletas a través de redes sociales.

“También tenemos que seguir reglas como emprendedor”, señaló, “no es sólo hacer un negocio, hacer lo que sea, sino tener autonomía, y libertad financiera”.

“Lo bueno es que ahora hay muchas oportunidades para que la gente pueda emprender, ya que por las redes sociales es muy fácil crear un negocio, eso no significa que de la noche a la mañana vayas a ser millonario, o todo va a salir bien, sino que puedes empezar, y la perseverancia es lo que te va a ayudar a subir y formalizarse”, agregó.

Dulce inició con su proyecto Sugar Box Bakery a finales del 2020, cuando pasaba mucho tiempo en casa, por la pandemia de Covid-19.

El hecho de que tenía más tiempo libre, y que siempre había deseado tener un negocio, hicieron la combinación perfecta para iniciar con este proyecto.

“Inicié con unos corazones de chocolate, que eran como caparazón, y los tenías que romper, y la gente podía meter un detalle adentro; seguí con fresas y pretzel cubiertos de chocolate, pero no encontraba el producto que representara mi marca.

“Con el tiempo empezaron a llegar los lunch box, que son los pastelitos personalizados; los empecé a ver en páginas de Estados Unidos, o de aquí, y le hice uno a una compañera que había cumplido años.

“Cuando lo entregué me dijeron que estaba muy padre, y pensé, esto es algo que a la gente le gusta, y quité todo lo que ya tenía para vender puros pastelitos, pero para eso ya había pasado un año”, relató.

Dulce cuenta con mil 199 seguidores en la página de Instagram de su negocio, y para ella el reto más grande ha sido poder dar a conocer su marca.

Espera que con el tiempo, sea capaz de poner su propio local de pasteles, y galletas, llevando su emprendimiento a un nivel mayor.

“Me gustaría ya tener mi local, pero todo paso a paso. A los emprendedores yo les diría que no tengan miedo empezar con su idea, pero que sean muy pacientes, porque no se da de la noche a la mañana”, expuso.

SUPERACIÓN

Otras razones para emprender, es sin duda la posibilidad de tener mayores ingresos. Juana Palazuelos Novela inició en 2016 con ventas en línea, para sacar adelante a sus hijos, y aunque sus productos han cambiado rotundamente, hoy cuenta con su propia tienda de pasteles, y una marca de productos de belleza para rostro y cabello.

“Tengo ahorita una marca de productos artesanales de belleza llamados Enid, donde realizo mi propio desodorante artesanal, y jabón facial para rostro, hago alaciados permanentes con Keratina a domicilio, y acabo de abrir una pastelería online, con entregas por DiDi”, detalló orgullosa.

Hoy su meta a futuro es poder tener su propia concept store, donde proporcione trabajo también a otras personas.

FORMALIZAR ES IMPORTANTE

Clara Molina Verdugo, coordinadora de la licenciatura en Negocios y Comercios Internacionales de la Universidad de Sonora, señaló que todo emprendimiento debe tener como fin formalizarse ante la ley, para darle mayor confianza a los clientes.

La planeación debe ser una pieza clave para lograrlo, por lo que será de mucho beneficio hacer un plan de negocios antes de iniciar, donde especifiquen presupuestos, sector de mercado y objetivos de esta nueva empresa.

“Lo primero que hay que hacer es tener bien clara su misión, su propósito, e investigar el entorno, porque he conocido personas que quieren emprender con productos que les gustan a ellos, pero sin pensar en su mercado, y no les funciona.

“Si inicias con ventas en línea, o en tu casa, no es excusa para no formalizar, al contrario, habla bien de una micro empresa el que formalices, y que pagues impuestos, porque el cliente de esa manera tiene más seguridad de que no van a burlarlos o hacerles fraude”, expuso.

Algunos consejos que recomendó para iniciar con un negocio, es como primer paso tener un proyecto escrito, con metas fijas y a corto plazo, que permitan tener una guía.

También, una hoja de inventario, con lo que se vende, cómo se vende, el costo y las ganancias, para tener un mayor control de ingresos y egresos.

Y lo más importante, dijo, que el emprendedor cuente con un sueldo fijo, y no tome todo el recurso obtenido de las ventas como propio, ya que ese suele ser uno de los principales errores que lleva a la quiebra a los mipymes.

“Algo muy importante es que no se gasten en las primeras ganancias todo, sino que establezcan un salario, y nada más gasten eso, pero sin dejar de lado las inversiones, y el fondo de emergencia”.

“No todo es ganancia, y a veces los emprendedores desaparecen a la vuelta de un año, porque les va bien y creen que todo es su dinero”, explicó, “pero es el dinero de su negocio, y ese dinero se le tiene que dar vuelta, es circulante”.