Empeñará su celular para comprarles útiles a sus hijos

HERMOSILLO, Sonora.- Un despido de trabajo obligó a la familia de Dolores Reyes a buscar nuevos horizontes, sus integrantes recién se establecieron en la invasión Tres Reinas y ya les llovió; ahora ella busca empeñar su celular para comprar los útiles escolares para sus dos hijos.





"Tanto nos llovió afuera como nos llovió adentro porque nos goteamos, se nos mojaron las cobijas, los colchones, bien no nos fue, en lo que va de la lluvia bien no nos fue", manifestó.





Pero lo que realmente le preocupa a Dolores Reyes es que sus dos hijos, de 7 y 10 años de edad, a unos días de iniciar el ciclo escolar aún no cuentan con lo necesario.



Explicó que su esposo era el cuidador de unos establos de caballos en San Pedro El Saucito, pero hace cerca del mes cerró el negocio, fue despedido y con el dinero que le dieron por liquidación adquirió el predio en la invasión Tres Reinas.



El resto del dinero se les acabó en la compra de alimentos y aunque su pareja aún no encuentra trabajo están decididos a que sus dos hijos entren a clases con útiles.



"No tienen nada de útiles, y pues yo tengo mi teléfono pues que está pues más o menos, pienso en empeñarlo para irles a comprar es lo que estábamos viendo ahorita pero pues a ver cuánto es lo que nos vienen dando por él", dijo.



Con el dinero que obtengan del empeño del celular van a adquirir cuadernos, mochilas, juegos geométricos, colores y lápices para que inicien las clases.



Si usted gusta ayudar con útiles escolares puede comunicarse al 66 71 54 15 07.