Emocionada la niña Zulma Andrea acude a su primer día de clases

HERMOSILLO, Sonora.- Con una sonrisa de "oreja a oreja", el cabello perfectamente peinado, y su uniforme puesto, Zulma Andrea Hernández Padrón salió emocionada de casa para acudir a su primer día de clases presencial, en la escuela José Lafontain, Colegio de Sonora.

La menor, quien entró a primero de primaria, fue acompañada por su mamá desde su casa hasta la escuela, ubicada en la colonia Centenario, en el primer cuadro de la ciudad.

Emocionada, contó que ya quería conocer a su maestra, y sus compañeritas en el recreo, además de que quería poder comer su lonche, un delicioso sandwich de queso crema, unas galletas de fresa y un jugo de frutas.

Su mamá, Blanca Padrón, dijo estar igual de feliz y emocionada que su hija, ya que durante la pandemia no pudo convivir con otros niños de su edad.

Cree que esta etapa va a ser muy provechosa para ella, además de que le pareció excelente la organización de los maestros y personal de la escuela a donde acude su hija.

Estoy contenta, conmovida, sí, ella me dijo antes de salir de casa, 'no vayas a llorar mamá', pero la verdad es que más que nada estoy feliz, porque como es hija única, casi no convive con otros niños. "Pienso que esto va a ser muy bueno para ella, que le va a servir mucho, además de que la educación es muy importante", manifestó.