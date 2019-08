Emociona a Alicia ser operadora de transporte

HERMOSILLO, Sonora.- Buscar por meses un trabajo se volvió todo un viacrucis para Alicia García Sánchez, pues en ningún lugar la contrataban, una por falta de experiencia o porque no necesitaban mujeres choferes.



Esto la desanimó por completo, aunque por varios meses estuvo trabajando de taxista, algo que siempre le ha gustado, estar detrás de un volante y ser servicial con los usuarios.



Cuando escuchó que podía ser operadora del transporte público en Hermosillo no lo dudó ni un segundo y fue a dejar solicitud, peses a que sus conocidos o amigas le decían que ese era un trabajo de hombres, muy pesado y no apto para ella, por lo que Alicia García no escuchó esos comentario e hizo lo que su corazón le indicó.

Anteriormente Alicia García se había desempeñado como taxista y manejar un camión de transporte urbano es ahora un buen reto para ella.



"Es muy difícil encontrar trabajo ya que en muchas partes me decían que no porque ocupaban hasta cierta edad y la experiencia que tenía yo era manejar carro y buscaba trabajo como chofer y pues me decían que no porque contrataban a puros hombres.



"Trabajé hace meses en un taxi y pues como siempre me ha gustado la conducción me gustó y cada vez que andaba en la calle y veía los camiones me decía: Yo quiero manejar uno de esos y pues me animé y vine sin tener ninguna experiencia en manejar camiones de esta magnitud", contó.



Desde ahí su vida ha tomado otro rumbo, pues de no tener trabajo ahora hará lo que más le gusta y que algún día soñó hacer.



Aunque ser mamá soltera no ha sido complicado para Alicia García Sánchez, el hecho de tener una hija la ha llevado a buscar salir adelante, y prepararse como chofer es una meta más en su vida, pues ella trabaja y se prepara siempre pensando en el futuro de su hija, quien siempre la ha apoyado.



"Tengo una niña de 10 años y al principio le daba miedo que yo anduviera aquí pero pues me animé; mi papá y mi hermano siempre me han apoyado en esto, me han dicho que le eche ganas y que aprenda mucho y así es porque ya se manejar un camión grande", manifestó.



Aprender a manejar un camión del transporte público se dice fácil pero no lo es, pues para Alicia García lo primero que tuvo que hacer, a pesar de que era un gran sueño manejar, fue perderle el miedo a un camión tan grande.



"Cuando entré a la escuela de operadores lo más difícil fue perderle el miedo al carro porque es demasiado grande a lo que yo estaba acostumbrada a manejar, tenía mucho miedo, me subía al camión y yo temblando, sudaba, batallé mucho para superar eso y ahorita como sin nada.



"Muchos me decían que cómo iba a trabajar de chofer, que ese no era un lugar para mi, yo les decía que claro que sí, que yo fui a dejar mi solicitud y no me dijeron no y en ese momento me hicieron la prueba de manejo y yo diciéndoles que no sabía manejar me dieron la oportunidad, me enseñaron

y aquí ando ya", destacó.



Hay muchas mujeres que por miedo o el qué duran, no se atreven a ser chóferes o entrar a trabajar a los lugares que antes sólo eran para hombres, por lo que Alicia García Sánchez externo todo su apoyo porque para ella todas las mujeres son capaces de hacer lo que se propongan, así como ella.