"Ella era sus ojos y él sus piernas, era su todo"

HERMOSILLO, Sonora.- "Ella eran sus ojos y él eran sus piernas; ella era su todo, no sé qué va pasar ahora con 'El Güerito'", fueron las palabras de Guadalupe, vecina y amiga de Reneé y Arcelia, quienes el domingo en la tarde fueron atropellados por un automovilista que se dio a la fuga; la mujer perdió la vida.



Reneé, alias "El Güerito", es un hombre de aproximadamente 78 años de edad, es invidente y alrededor de las 19:12 horas empujaba la silla de ruedas en la que se encontraba su esposa Arcelia, quien tenía amputadas ambas piernas por la diabetes que padecía.



Momentos antes habían salido de la casa de su entrañable amiga Plácida, a quien visitaban casi todos los días, de 5:00 a 7:00 de la tarde, para compartir historias y tomarse un cafecito con galletas, como así lo expresó la nieta de Plácida.

Iban para su casa



"Les ayudaron a cruzar la calle, pero ya después ellos siguieron solos, pero por la camioneta que estaba estacionada tuvieron que hacerse para la calle porque iban a su casa, pero el carro salió de repente y los atropelló; los aventó a media cuadra", detalló.



Fue en la calle Guadalupe Victoria, entre avenidas Tres y Cuatro, en la colonia Jesús García, cuando Érik, de 28 años de edad, circulaba en su vehículo de la marca Honda Civic, color blanco, a exceso de velocidad en sentido de Sur a Norte, cuando arrolló a la pareja de la tercera edad.



Según testigos del accidente, ambos cuerpos fueron proyectados varios metros hacia el Norte y cayeron sobre el pavimento.



Reneé sufrió lesiones en distintas partes de su cuerpo, incluyendo una herida en la cabeza, lo que le hizo perder mucha sangre.

Arcelia quedó tirada en el asfalto a unos tres metros de donde quedó su esposo, pero por las lesiones producidas por el impacto murió en el lugar; mientras que la única reacción del joven automovilista fue escapar del lugar a gran velocidad y refugiarse en su casa.



Vendedor de escobas



Desde temprana hora se le podía ver a "El Güerito" recorrer las calles de las colonias Jesús García y Ley 57 ofreciendo sus escobas para ganarse un dinerito extra, coincidieron sus vecinos, quienes le tienen mucho cariño a la pareja, y lamentaron lo sucedido.



"Yo siempre lo veo pasar desde muy temprano, como desde las 07:00 horas recorre toda la Guadalupe Victoria hasta la Ley 57, y ya como a las 10:30 viene de vuelta, porque le hace mucho el calor. Son muy queridos aquí, yo lo veía cuando venía a comprarme", expresó el propietario de una tienda de abarrotes.



Respeto en las redes



"Ellos nunca han sido de esas personas imprudentes, que invaden las calles nomás porque sí. Se coordinaban muy bien, porque él no ve porque es albino y perdió la vista hace mucho, pero ella siempre lo guiaba y duraron muchos años así.



"Deberían de respetar la memoria de la señora y no despotricar en las redes sociales que ellos tuvieron la culpa, porque tienen muchos años así, discapacitados, y jamás habían tenido un problema", expresó Natalia, otra de sus vecinas.



Luego del trágico accidente, René fue trasladado de inmediato por paramédicos de Cruz Roja para recibir atención médica y, según sus conocidos, ya se encuentra fuera de peligro, pero hasta en la mañana de ayer seguía en observación, ya que recibió un fuerte golpe en la cabeza.



Mientras que el cuerpo de Arcelia fue levantado y trasladado al Servicio Médico Forense para determinar legalmente las causas del deceso y ponerlo a disposición de sus familiares.



La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) reveló que el conductor involucrado se presentó voluntariamente al Centro de Atención Temprana para rendir su declaración como presunto responsable del accidente y entregó la unidad en la que participó.



Se detalló que después de que se recabaron muestras y se le certificó, Érik, de 28 años de edad quedó en libertad en virtud de que no hubo flagrancia delictiva, pero la carpeta de investigación se mantendrá abierta hasta esclarecer la situación.