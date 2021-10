Elizabeth venderá tortas de pierna para solventar gastos de tratamiento médico

HERMOSILLO, Sonora.- Por un mes Ana Elizabeth Hernández Núñez recibirá radiaciones para combatir el cáncer de mama en Ciudad Obregón, para ello solicita el apoyo para solventar sus gastos por medio de una venta de tortas de pierna.

Este 16 y 17 de octubre se realizará la venta que consiste en una torta de pierna con soda, a partir de las dos piezas el pedido se lleva a domicilio, cada pieza tiene un costo de 50 pesos.

El objetivo de la recaudación es poder pagar la estadía que cuesta 7 mil 500 pesos.

Ana Elizabeth Hernández comentó que es necesario hospedarse en un lugar cercano al Seguro Social pues con el Sol, las radiaciones le pueden causar quemaduras de hasta tercer grado.

Tengo que llevar también a un acompañante que me ayude en el proceso, me van a dar entre 15 y 20 radiaciones, una por día de lunes a viernes, los sábados y domingos descanso”, describió.

Hasta ahora dos ciudadanos se acercaron a apoyar con donaciones a Ana Elizabeth, quien mencionó sentirse muy agradecida, pero aún le falta mucho por cubrir; si las radiaciones se llegaran a atrasar por mantenimiento a las máquinas tendría que pagar por día extra.

Aquí en Hermosillo estaba muy agusto recibiendo quimios porque no eran necesarios ese tipo de gastos, lamentablemente no voy a estar en mi casa, estaré en un lugar que no conozco y a fuerzas tengo que rentar un lugar para poderme quedar”, indicó.