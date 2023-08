Eligen a Hermosillo para el Programa Ciudades en Movimiento con el proyecto "Parque de la Vida"

HERMOSILLO, Sonora.- Con el proyecto Parque de la Vida, que transformará al antiguo “basurón” en un espacio recreativo, deportivo y de generación de energías limpias y nuevo “pulmón” de la ciudad, Hermosillo fue elegido para ser parte del Programa Ciudades en Movimiento, anunció el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, Iclei - Gobiernos Locales para la Sostenibilidad, Resilient Cities y The Institute of The Americas revelaron las ciudades seleccionadas para participar en este programa.

El presidente municipal compartió en sus redes sociales un video alusivo al proyecto que se eligió por esos organismos, el cual se denomina Parque de la Vida y que se enfoca en aprovechar un terreno de 39 hectáreas ubicado en el Norponiente de la ciudad, conocido como el antiguo “basurón”, con un pasado en descomposición, perdido entre los desechos que acumuló durante 25 años.

En el video se relata que el terreno tiene opciones limitadas para volver a ser útil a la comunidad, pero que el Ayuntamiento de Hermosillo encontró la solución.

HERMOSILLO VENDERÁ ENERGÍA ELÉCTRICA A PARQUE INDUSTRIAL

El Parque de la Vida, que transformará al antiguo “basurón” en un espacio recreativo, deportivo y de generación de energías limpias, producirá y venderá energía eléctrica al Parque Industrial Norte mediante más de 4 mil paneles solares, informó el alcalde Antonio Astiazarán Gutiérrez.

El presidente municipal dijo que el proyecto, además, revitalizará las 39 colonias vecinas con siembra de árboles nativos, diseño de jardines y andadores paisajísticos con módulos educativos para construir conciencia ambiental en la comunidad.

Se incluirán campos deportivos y la aplicación del programa Camina Segura para iluminar y dotar de cámaras de video vigilancia e Internet gratuito en el trayecto por donde caminan mujeres hacia y desde su centro de trabajo.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció a las 24 ciudades seleccionadas para participar en Cities Forward, entre ellas Mérida y Hermosillo.

De acuerdo con el Departamento de Estado, este anuncio es fruto de la Cumbre de Ciudades de las Américas celebrada en abril de 2023, donde se lanzó Cities Forward, “la emblemática iniciativa del Departamento de Estado en materia de sostenibilidad urbana que conecta a los líderes locales de las Américas”.

El Parque de la Vida, transformará al antiguo “basurón” en un espacio recreativo, deportivo y de generación de energías limpias,

FOTO: ESPECIAL

EXPLICA EN VIDEO

En el video compartido por el alcalde de Hermosillo se especifica que, además, como reconocimiento a quienes donan órganos, se sembrará en el parque un árbol por cada trasplante, como símbolo de la vida que otorgan.

Lanzado en la Cumbre de las Ciudades de las Américas, este programa está dedicado a apoyar a las ciudades de América Latina y el Caribe (ALC) y de Estados Unidos (EU), a crear futuros sostenibles, inclusivos y con resiliencia a través del acompañamiento al desarrollo de proyectos locales de alto impacto, el intercambio de experiencias y conocimientos, así como la cooperación entre ciudades.