Elecciones Sonora 2021: Hermosillo merece seguir con un Gobierno honesto que no le robe al pueblo, Célida López

La candidata de Morena por la Alcaldía de Hermosillo, Célida López Cárdenas, ante vecinas y vecinos de la colonia Gómez Morín, dijo que dos años y medio no son suficientes para componer el desastre financiero que le fue heredado por las administraciones del PRI y el PAN, como mejorar los servicios públicos y la seguridad.

Enfatizó que en su Gobierno se trazó una ruta, primeramente, de contar con gente honesta y trabajadora que no viniera a robar lo que le pertenece al pueblo, porque se ha tenido que pagar más de 400 millones de pesos en puros intereses, dinero que pudo invertirse en obras y equipamiento.

Abundó que a pesar de la crisis financiera, ha sido la primera administración en quince años que ha invertido más de 260 millones de pesos en equipamiento como bomberas, barredoras, patrullas y maquinaria completamente nueva para resolver las necesidades de las más de mil colonias de la ciudad.

Desde el primer día he tomado la pala, me he puesto a limpiar, a bachear, a recorrer las calles y a trabajar en mejorar la seguridad pública.