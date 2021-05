Elecciones Sonora 2021: "Hemos dado clase a los Prianistas de cómo gobernar una ciudad", Célida López Cárdenas

La transformación de Hermosillo continuará con el combate a la corrupción, la cancelación de concesiones, sin más deudas, con más seguridad y equipamiento, señala Célida López Cárdenas, alcaldesa con licencia que busca la reelección como candidata de Morena.

El combate a la corrupción no es un discurso, el combate a la corrupción es una de las grandes tareas que emprendimos y son los cimientos de esta transformación que estamos haciendo de la clase política”, destaca.

Después de la campaña electoral por la alcaldía de 2018 y estar al frente del Gobierno municipal por casi tres años, considera que hoy, en este proceso electoral, tiene una visión más certera del Municipio, que tiene mil 200 colonias y un millón de habitantes, y de lo que se requiere para convertirlo en una mejor ciudad.

Aquí la entrevista.

De los temas de interés en la agenda de Hermosillo, ¿Cuál es el que considera el más importante de continuar en la alcaldía?

Célida López Cárdenas (CLC): No podemos hablar de un tema porque son muchos temas y son igual de importantes para la comunidad. Uno es el tema de la infraestructura, que tiene ver con el pavimento y la rehabilitación de vialidades.

Otro tema muy importante es el tema de la inseguridad, donde a la gente le sigue preocupando muchísimo que tengamos homicidios dolosos, desaparición de personas, que no son delitos del fuero común, son delitos que tiene que atender principalmente el Gobierno del Estado y la Fiscalía.

Hemos logrado avanzar en la profesionalización de la Policía Municipal; hay un patronato creado de Seguridad Pública y la presencia de la Policía en las colonias que ha mejorado muchísimo. Hemos planteado al Consejo de Seguridad Pública la urgencia de tener una metodología para evaluar el desempeño de los policías, que no existe un método así en el País.

Estamos en proceso de concretar con la Universidad de Sonora la creación de la primera licenciatura para policías, no podemos seguir con el modelo de que la Policía toma después de la preparatoria el curso de seis meses en el Isspe (Instituto Superior de Seguridad del Estado).

Esto va acompañado con esto el modelo de justicia cívica.

Tenemos pendiente que se reforme esta ley y la Ley de Seguridad Pública para que nos permitan que la formación de los policías no esté secuestrada por el Isspe (Instituto Superior de Seguridad del Estado).

¿Cuál considera que ha sido el logro más importante de su administración?

CLC: Son muchos logros: El primero, desde el punto de vista financiero, es que somos la primera administración en 15 años que no endeuda a la ciudad, que no va a contratar deuda y que hemos disminuido el endeudamiento; hemos logrado avanzar en nuestra calificación financiera: De tener una calificación negativa ahora la tenemos estable.

Pudimos integrar un sistema contable, un sistema de nóminas, hemos logrado contener el despilfarro y la corrupción que había. Este control financiero, que es un gran logro, se refuerza con la decisión de haber cancelado la concesión del alumbrado público, haber logrado liberar a la ciudad de un costo financiero de 2 mil 400 millones de pesos.

También tenemos el gran logro de haber equipado a la ciudad, por muchísimo estamos al frente como la administración que más le ha invertido a Hermosillo, más de 260 millones de pesos en los 40 camiones recolectores del año que están circulando en la ciudad, las 172 patrullas, las barredoras con tecnología italiana y otros más.

Hemos avanzado en la inversión para volver a rehabilitar muchos pozos que tenían 10, 12 años sin funcionar, esto nos ha ayudado a la distribución del agua, aunque tenemos pendiente llevar a cabo el acuaférico.

Los baches siguen, ¿qué es lo que se puede resolver o avanzar en los próximos tres años?

CLC: Necesitamos invertirle a Hermosillo poco más de mil 800 millones de pesos para hacer una intervención considerable, que se sienta en esas colonias que nunca han tenido pavimento.

Yo no me voy a endeudar, el Municipio ya no tiene capacidad de endeudamiento, la persona que pretenda venir a prometer grandes cantidades de inversión primero tiene que responder a la pregunta de dónde va a sacar el recurso y si la respuesta es endeudamiento, esa persona es un mal administrador, que no tiene visión y que no tiene la información, porque esta ciudad ya no tolera un crédito más, ya están comprometidas al máximos nuestras participaciones federales.

Por lo tanto, el camino que tenemos para poder lograr un programa ambicioso requiere de la intervención de los tres niveles de Gobierno.

El combate a la corrupción ha sido una de sus propuestas, ¿qué procesos inició a las personas que señaló como causantes del daño al patrimonio de Hermosillo?

CLC: El combate a la corrupción no es un discurso, el combate a la corrupción es una de las grandes tareas que emprendimos y son los cimientos de esta transformación que estamos haciendo de la clase política.

Siempre nos gobernaron parientes, amigos, compadres, cómplices siempre, y de toda esta corrupción que hemos enfrentado, tenemos el caso de las paradas de camiones, es un tema que todos los hermosillenses recordamos. Tenemos muchísimos funcionarios inhabilitados, hay funcionarios que han sido requeridos para reintegrar recursos por daño patrimonial; tenemos más de 162 carpetas de investigación en la Contraloría y lo que aquí sí se tiene que decir es que no hay un solo funcionario al que no se le haya citado, que no asista a la Contraloría... el ex tesorero del (ex alcalde) “Maloro” (Acosta), que no estén acudiendo, la ex síndica y ex alcadesa que se quedó en funciones porque no han atendido las comparecencias, es diferente.

Es terrible pensar que los corruptos de siempre y que esta clase política que llega para enriquecerse pudiera venir a hermosillo a gobernar, sería un grave retroceso del avance que nosotros hemos tenido, porque afortunadamente a mí me acompañan gente honorable”.

¿Qué evaluación hace del trabajo de la gobernadora Claudia Pavlovich?

CLC: Creo que a mí no me corresponde hacer esa evaluación, le corresponde hacerla a los ciudadanos: En lo particular, desde mi punto de vista y desde una visión de alcaldesa que hoy está en reelección y que hoy está enfrentando todos los retos, una de las cosas que está a la vista de todos es que al Gobierno del Estado le faltó invertirle a Hermosillo. Evidentemente faltó un Gobierno mucho más solidario con la capital, Hermosillo. Y en el tema de Seguridad Pública hay muchísimas cosas que decir al respecto. Lo que a mí me parece es que es importante que se asuman las responsabilidades que a cada nivel de Gobierno le corresponden, porque desde mi punto de vista hay mucha omisión en combate al narcomenudeo, de combate frontal al tema de personas desaparecidas, a los homicidios dolosos.

Comparando los dos procesos ¿qué cambió en Célida como candidata de 2018 y ahora en 2021?

CLC: Evidentemente la experiencia, toda la oportunidad de tener una visión certera de lo que realmente está pasando en la ciudad, la madurez... esa que solamente te la da la experiencia diaria del cargo, de la responsabilidad, el ser muy cuidadoso de qué vamos a proponer.

Veo a candidatos que están buscando quitarme a mí de la contienda y ganarme, afortunadamente están muy lejos en las encuestas, pero los veo perdidos porque no tienen la conciencia ni la información de lo que realmente está pasando en la administración.

¿Cuál es la ventaja de Célida en el 2021? que tenemos el conocimiento, sabemos qué hace falta, cómo tenemos que seguir mejorando los servicios públicos, cómo debemos seguir combatiendo la corrupción porque esto es una batalla de todos los días, no es una batalla de un día y se acabó.

Que la gente de Hermosillo tenga la confianza de que esta administración va a seguir trabajando con honradez, con la valentía de seguir combatiendo la corrupción.

Tengo en proceso legal la cancelación de la planta tratadora, la cancelación del relleno sanitario, que es una empresa española, por eso es la importancia de la continuidad.

¿Incidirá en esta elección que el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador no esté en la boleta como lo estuvo en el 2018?

CLC: Creo que es un tema sumamente lógico pensar que todas las personas que votaron por Andrés Manuel López Obrador vayan a votar por Célida López en el 2021, es algo que definitivamente no se puede correlacionar porque no está en la boleta, incluso porque si hacemos un análisis de todos los factores que intervienen en una elección evidentemente hoy te podría decir no está en la boleta, pero sí hay una ciudad capital, Hermosillo, que le da un 62%, incluso le ha dado 68% de aprobación al presidente Andrés Manuel.

Yo estoy feliz de poder representar orgullosamente el proyecto de Andrés Manuel en Hermosillo, les duele mucho a los Prianistas, pero le hemos dado clase de cómo se tiene que gobernar una ciudad.

Soy una mujer creyente, hemos estado con las iglesias, hemos estado platicando y para mí es importante seguir trabajando en favor del prójimo, para mí es importante trabajar primero por los pobres, por los más olvidados, por los más desvalidos. Para mí, mi trabajo es un servicio, una vocación que yo pongo siempre enfrente de toda esta tarea y todo este trabajo, mi intención de servirle a Dios con este trabajo.

Estoy feliz, orgullosa, de poder representar el proyecto de Andrés Manuel en hermosillo. les duele mucho a los prianistas, pero le hemos dado clase de cómo se tiene que gobernar una ciudad”.

¿Qué pronóstico tiene de cómo quedaría la elección del 6 de junio?

CLC: A mí no me gusta hacer esos pronósticos porque hay muchos factores: Uno de ellos, por ejemplo, es que tenemos encuestas que nos dan 16 puntos de ventaja, otros nos dan 14 puntos de ventaja, algunas telefónicas nos dan 12 puntos.

Lo que sí advierto es que ya en los próximos 10 días esta tendencia ya no se puede cambiar, tenemos una tendencia favorable, estamos muy arriba de las preferencias, hay un lejano segundo lugar que no logra remontar.

¿Con cuántos puntos vamos a ganar? Con los suficientes para que nos entreguen nuestra acta de mayoría y seguir trabajando por Hermosillo, con todo el favor de Dios.

¿QUÉ OPINA DE…?

ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR

El mejor Presidente que ha tenido México en los últimos años.

CLAUDIA PAVLOVICH

Gobernadora.

ALFONSO DURAZO

Próximo Gobernador.

ERNESTO GÁNDARA

Perdedor.

ANTONIO ASTIAZARÁN

Perdedor.

LILLY TÉLLEZ

Traidora.

SYLVANA BELTRONES

Senadora.

ARTURO BOURS

Senador.

NORBERTO BARRAZA

Funcionario público.

MANLIO FABIO BELTRONES

Funcionario público, ex Gobernador.

GUILLERMO PADRÉS

Ex Gobernador.