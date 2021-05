Elecciones Hermosillo 2021: "Sin improvisaciones y sin pretextos trabajaré desde el primer día en el Ayuntamiento", Antonio Astiazarán

HERMOSILLO.- Un llamado a los hermosillenses a elegir a quien va a privilegiar los resultados sobre los pretextos hizo el candidato a Presidente Municipal de Va Por Sonora, Antonio "Toño" Astiazarán, en un emotivo evento con parejas de distintas colonias de la ciudad.

En nuestra ciudad ya no se pueden permitir improvisaciones ni pretextos, trabajaremos desde el primer día. Nuestro gobierno será moderno, incluyente, de resultados medibles. Reemplacemos la confrontación por la unión, la difamación por valores y los pretextos por resultados. Seremos un gobierno que promueva la reconciliación de las familias hermosillenses porque Hermosillo tiene con qué”, expresó “Toño” Astiazarán.

El candidato a la Presidencia Municipal de Hermosillo de la Alianza “Va por Sonora” agradeció el apoyo recibido y señaló que como resultado de las elecciones del próximo 6 de junio hermosillenses tendrán un gobierno innovador, moderno y humano.

En la víspera del cierre de campaña, “Toño” Astiazarán dio un discurso sentido y cargado de emociones donde indicó que la campaña no hubiera sido posible sin el cariño mostrado por los hermosillenses.

“Quiero agradecerles su energía, su apoyo, cuando nos planteamos metas, quizás pensamos que no son posibles pero yo no tengo duda: Cuando se quiere se puede y nosotros con ustedes podemos soñar y cumplirlo. Estamos en la víspera de terminar una campaña alegre, propositiva, llena de energía que no hubiera podido avanzar si no tuviera el cariño de todos ustedes”, manifestó “Toño” Astiazarán.

Después de una intensa y popular campaña donde el candidato de la Alianza “Va por Sonora” recorrió todos los rincones de la capital sonorense para hablar de sus propuestas, su proyecto de gobierno y su compromiso, la decisión la tomará la ciudadania el próximo 6 de junio.