Elecciones Hermosillo 2021: Asegura David Figueroa que va por una “política diferente”

HERMOSILLO, SONORA.- “Los ciudadanos demandan algo diferente para Hermosillo, no está satisfecho no con lo de antes ni con el Gobierno actual que busca la reelección, y en este panorama Movimiento Ciudadano es la opción diferente”, señaló David Figueroa Ortega:

El candidato a la alcaldía de Hermosillo mencionó que MC es la alternativa porque los candidatos a regidores fueron electos por sus mismos vecinos y no por una cúpula partidista, la propuesta que se desglosará punto por punto con acciones y no ideas sueltas en los próximos días, son compromisos realizables y no mentiras y porque es el único que no ha gobernado la ciudad y es momento de ponerlo a prueba.

