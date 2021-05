Elecciones Hermosillo 2021: "Antonio Astiazarán sacará a Hermosillo del abandono", Madeleine Bonafoux

La situación de Hermosillo es de abandono institucional por parte de las autoridades, señaló la diputada federal del PAN, Madeleine Bonnafoux, quien afirmó que el voto razonado de los hermosillenses debe inclinarse por Antonio Toño Astizarán, que es quien tiene la capacidad de solucionar los problemas de la capital sonorense.

“Me gusta mucho el perfil de ‘Toño’ Astiazarán, porque si uno revisa su trayectoria como servidor público encuentra que hizo de Guaymas una ciudad segura, él supo bajar recursos para el municipio y la inversión en infraestructura urbana, tuvo la creatividad para atraer inversión para el turismo, es un hombre sin señalamientos, intachable y que tiene un vocación por el bien común y la innovación para hacer un gran trabajo”, señaló la legisladora federal.

En Hermosillo, recordó, la situación en seguridad pública, servicios e infraestructura decayó notoriamente, y en sus visitas a diversas colonias ha visto de primera mano el abandono generalizado de la ciudad, un sentimiento que comparte la ciudadanía.

“En esta pandemia no vimos un actuar sensible por parte de la autoridad municipal, no existió presupuesto para infraestructura este año, por eso es necesario tener un perfil innovador y de resultados.

“Toño” a una persona capaz con ideas innovadoras y viables, que presenta sus propuestas y dice los cómos de esas propuestas. Me causa ilusión que con él volverá ese Hermosillo pujante”, sentenció Bonnafoux.

VOTAR POR UN PROYECTO MODERNO

Hermosillo ocupa el tercer lugar nacional en deuda, se tienen alrededor de un millón de baches, la inseguridad se ha disparado junto con la violencia y se ha convertido en una ciudad anacrónica.

Desde ese punto, la necesidad de que los hermosillenses salgan a votar por un proyecto moderno, que se apoye en la tecnología y sea incluyente para todos, lejos de las polarizaciones.

“Hay mucha gente buena en el servicio público que busca el bien común, y la mejor manera es ver su trayectoria. Y “Toño” encabezará un gobierno innovador y responsable”, finalizó la legisladora federal.