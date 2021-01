"El virus no deja estar después de las ocho ni antes de las seis": Pide Index atención temprana para pacientes Covid

HERMOSILLO.-Es necesario que autoridades de Salud den medicamentos y medidas preventivas para aminorar el ingreso a los hospitales, ya que el virus no desaparece después de las ocho de la noche, señaló Gerardo Vásquez Falcón.

El presidente del Consejo Nacional de la Industria Manufacturera de Exportación (Index) manifestó estar de acuerdo con las medidas, sin embargo, es necesario que estas sean plasmadas en el Boletín Oficial.

"El virus no deja estar después de las ocho ni antes de las seis. No tiene sentido común, pero son ideas de la gente. Si no se quiere que se saquen los hospitales se debe de dar una atención temprana a la enfermedad, se deben hacer las pruebas de Covid y dar medicamento para que no requieran hospitalización con ventilador. Estos son actos, desde mi punto de vista, protagónicos", dijo.

Por ello, reiteró que es necesario que se publiquen estas recomendaciones para refundar una causa legal de este protocolo, ya que se expone de un punto de vista mediático pero no son fundamentadas desde los organismos destinadas a ello.

"Nosotros seguimos bajo el contexto de que nuestro sector es esencial. Que los contagios lo tendrá la mayor parte se la población según la OMS. No se debe manejar que los ciudadanos son los culpables, se deben manejar otras medidas como se ha hecho en otras ciudades", añadió.

Vásquez Falcón apuntó que se deben de tener atención prioritaria a sectores vulnerables con acciones preventivas.