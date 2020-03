El miércoles 4 paro parcial en Hermosillo: Sindicato del Transporte Urbano

HERMOSILLO.- Será mañana cuando el sindicato del Transporte Urbano de Hermosillo que dirige Apolinar Castillo tengan una reunión con las empresas administradoras del transporte Hermosillo, en caso de que no respondan a sus demandas irán a huelga.

El dirigente sindical explicó que el paro que tienen programado para el próximo miércoles será más agresivo que el anterior porque se unirán los transportistas que dan servicios a las maquiladoras de Hermosillo, el transporte público de Obregón y Navojoa. “Todos ellos pertenecen a la federación, están afiliados a la CTM, lo que es Certeza, Transportes Trejo, Movimex, todo lo referente a Hermosillo están afiliados y en respaldo solidario al transporte urbano van a dejar de operar”, anunció.

Movilidad Integral Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo no han cumplido con el pago de horas extras a los operadores, con la entrega de uniformes y el registro ante el Seguro Social, apuntó.

Entre las peticiones que tienen los trabajadores también están que al empleado del transporte se le otorgue un seguro de vida, el pago por horas y otros acuerdos que la empresa no ha cumplido. Castillo manifestó lo siguiente:

Ya se han visto estos puntos, pero no lo respetan, no lo aterrizan y no llevan a cabo, jornadas de 16, 18 horas para los trabajadores y no les pagan horas dobles, ni horas triples”.