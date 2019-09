El liderato entre tres

La escuadra de Coloso AC defendió con autoridad el trono al sumar su cuarta victoria en la Liga de Futbol Veteranos Super Master, luego de superar por 3-0 a Deportivo Balderrama por la jornada 4 de la categoría A.



Después de este resultado, los vigentes tricampeones de la división ratificaron su mandato en la clasificación al llegar a doce puntos, junto a sus 21 goles a favor por cinco en contra, para superar por diferencia de goles a Energía Sonora y Crea Ex Venados.



El cuadro de Energía Sonora tampoco tuvo problema para cosechar su cuarto triunfo del campeonato, tras pasarle por encima con un 5-0 a Chiltepinos Wings y mantenerse en el segundo escalón.



Los otros conjuntos que extendieron su arranque de manera invicta en el torneo son Crea EX Venados y Búhos 97, tras derrotar por 1-0 a Casas Elga y un 4-0 sobre Unión 99/Open Doors, respectivamente.



El equipo de Deportivo Huatabampo exhibió su contundencia frente al arco rival para conseguir al resultado con el 3-0 ante Doctores, y que le permitió alcanzar las ocho unidades en el quinto puesto.



En más resultados de esta categoría, Transporte Bimo y Coctel de Frutas Vado del Río no pudieron sacarse ventaja al igualar a 1-1 y Deportivo Coloso llegó a dos ganados tras doblegar 2-0 a Tacos Benja.