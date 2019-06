El ejemplo del padre es la mejor enseñanza: Arzobispo de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Las palabras de los padres deben ser acompañadas de ejemplo para inculcar a los hijos valores de familia, formación y crecimiento humano, expresó el Arzobispo de Hermosillo.



Con motivo del Día del Padre, Ruy Rendón Leal, extendió una felicitación a los padres de familia y reflexionó cómo ha cambiado el rol de los papás en los últimos años.



"Las palabras eran muchas veces acompañadas de golpes para que se entendieran las cosas, hoy se trata más de cercanía, presencia, acompañamiento, saber corregir, exhortar y que esto no sea solo a través de palabras sino que los ejemplos son ahora muy importantes", expresó.



Los hijos deben no solo escuchar buenos consejos, sino palpar de manera cercana, el ejemplo de los padres, recalcó, para que en un futuro formen un hogar con valores de familia.



El Arzobispo recordó la parábola del hijo pródigo o mejor dicho, del padre misericordioso, donde el padre espera en la puerta de su casa que su hijo regrese.



En la misa celebrada a mediodía, Rendón Leal llamó a los padres de familia a que se acercaran y emitió una felicitación y una oración por ellos.

Consienten a papás

En restaurantes, taquerías o en el parque, las familias aprovecharon ayer para festejar a los papás en su día a pesar de las altas temperaturas.



Desde temprano algunas taquerías se encontraban llenas para ofrecer un rato agradable a los padres.



En el Mercado Municipal no fue la excepción, pues a decir de los comerciantes el Día del Padre acuden familias en su mayoría a las taquerías, además de que se incrementa la venta de carne.



"Los papás son más sencillos, no son tan exigentes como uno (risas), siempre venimos a desayunar al Mercado porque le gustan mucho los tacos de cabeza y buscamos consentirlos, aunque sea en este día", bromeó Guadalupe, quien acompañó a su esposo Octavio con sus dos hijos.



El calor fuerte no fue pretexto para salir a pasear en familia este Día del Padre.