El amor de sus nietos es el regalo perfecto: Abuelita

HERMOSILLO, Sonora.- El regalo perfecto para María Francisca Robles es pasar un bonito día rodeada del amor de sus siete nietos e hijos, con quienes celebrará hoy miércoles el Día del Abuelo.



La mujer de 65 años de edad, quien trabaja de paquetera, expresó que el amor hacia sus nietos es igual de fuerte como el que siente por sus hijos.



Desde hace 20 años, uno de sus hijos le dio la sorpresa de ser abuela por primera vez, y actualmente tiene siete nietos, pero convive a diario con tres de ellos, ya que vive con su hija y madre de los pequeños.



"Son tres con los que he convivido más, que son los de mi hija que está con sus tres niños", manifestó, "uno en la secundaria y otros dos más pequeños, siempre les tengo cositas que a ellos les gustan aparte de lo que les compra su mamá".



María Francisca manifestó que cada vez que sale de su jornada laboral lleva galletas o jugos a sus nietos que viven con ella y para quienes la visitan.



"Es un sentimiento el que provoca tener nietos, cuando me dijeron por primera vez se impresiona uno", recordó, "pero los quiero mucho porque son mis nietos, son muy cariñosos y consentidos todos".



Para María Francisca su mejor regalo no es una blusa o un pastel este Día del Abuelo, sino pasar un día agradable con sus siete nietos e hijos.



Hoy 28 de agosto se celebra en México Día del Abuelo, dedicado a los abuelitos dentro de la familia.