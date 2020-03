“El Muñeco” cierra hasta que pase la contingencia

HERMOSILLO, Sonora.- El dueño de la taquería El Muñeco, ubicada en el Centro de Hermosillo, tomó la decisión de cerrar por las bajas ventas y espera abrir hasta que el periodo de contingencia por el coronavirus termine.



Por la pandemia del Covid-19 los establecimientos dedicados a la venta de tacos de cabeza, barbacoa, chicharrón y de frijoles han notado una baja en sus ventas.



“Las autoridades a nosotros no nos han dicho nada, pero vamos a cerrar porque no hay venta, si nos dicen vamos a cerrar y si no nos dicen, la venta está muy baja como para seguir viniendo de oquis”, aseveró Luis Guzmán, trabajador del lugar.



Será entre hoy y mañana cuando cierren su carreta de tacos ubicada en Felipe Salido y Pino Suárez a pesar de que no están listos para tomar esta medida.



“Tenemos 30 años aquí y nunca habíamos tomado esta medida, nada, ni cuando los huracanes, siempre chambeando, va a ser la primera vez que vamos a parar y quién sabe por cuántos días”, manifestó.



EN DEBATE



Nady Galván, encargada de una carreta frente a la clínica 37 del Seguro Social, dijo que están dialogando los líderes del sindicato de trabajadores ambulantes sobre cómo abordar un posible paro de dos semanas por la contingencia del coronavirus.



“Nosotros estamos al aire libre, entonces ese es el debate si se puede cerrar o no se puede cerrar, comentan que quizá sea esta semana y la próxima que es la semana de la fase 2 y probablemente se alargue hasta el 12 de abril”, señaló.



Los trabajadores y dueños de taquerían aseguran que han extremado las medidas de higiene.