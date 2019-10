"El Meño " celebra quinceañera

HERMOSILLO, Sonora.- Manuel Ballesteros tenía la inquietud de llevar la danza y cultura a los pueblos sonorenses, a los teatros más humildes que pudiera alcanzar. Para ello ideó un personaje con el que el público podría identificarse sin imaginar que se volvería tan popular que lo presentaría en distintos escenarios del mundo.

Ahora, el artista sonorense celebra el 15 aniversario de su exitosa obra de teatro y musical "NORTEarte" con dos funciones el 16 y 17 de octubre en Hermosillo.

"Esta obra nace en julio de 2004 y en un principio se hizo para llevar danza a los pueblos de Sonora e hice la creación de un personaje que es empático con la gente que no está acostumbrada o motivada para ver danza (…) Él se llama ‘El Meño’ y es un cantante de música grupera", dijo Manuel en exclusiva para EL IMPARCIAL.

"Esto lo hice para ofrecer una obra muy lúdica, entretenida, y a través de esos pretextos, llevar más cultura. Para mi sorpresa, el primer lugar a donde fui en México me escogen para representar al País a un evento cultural en Shangai en 2005 y de ahí en adelante estuve en Nueva York, Coahuila, Chihuahua y obviamente Sonora", relató.

Para este aniversario Manuel presentará la obra con una mejor producción, música en vivo, luces y más elementos que, según comentó, hubiera deseado tener a la mano hace 15 años.

"Luego de tantos años presento con esta celebración la obra como tal vez me hubiera encantado presentarla desde un principio, es decir, con músicos en vivo, proyecciones, luces robóticas y una mejor producción (…) Me da mucho gusto poder hacer esto porque esta obra me permitió ir a lugares donde no hay teatros, no hay infraestructuras, donde la gente quizás nunca había visto una obra y eso me llenó mucho de emoción. La presenté en plazas, canchas, banquetas y escuelas (…) me trajo mucha satisfacción", comentó.

"NORTEarte" refleja la agitada vida de "El Meño", un famoso cantante de música grupera cuya presión entre conciertos, sesiones de fotos, firmas de autógrafos y más, lo ha llevado a caer en los excesos y en la soledad.

"El título tiene dos vertientes: El Arte del Norte, o como decimos en esta región ‘¡No te vayas a nortear!’. En este caso ‘El Meño’ es un personaje que está norteado, porque es un famoso invadido por los excesos como el alcohol o las drogas, y eso hace que se pierda en sí mismo. Es como si viéramos un detrás de cámaras de tu artista favorito, donde hay escenas de conciertos, alfombra roja, sesión de fotos, el rodeo y su vulnerabilidad y soledad", explicó."Es una montaña rusa de emociones donde la danza es el hilo conector".