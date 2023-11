El “Chino de la Suerte” tiene 20 años vendiendo cachitos de lotería en Navojoa

NAVOJOA, Sonora.- La suerte “salta” de pronto, puede caer incluso al que no la busca, expresó Javier Uribe Jackes, quien por dos décadas se ha dedicado a vender billetes de lotería.

Me gusta esta chamba, siempre me he dedicado a las ventas”, mencionó el hombre que ayer cumplió 62 de edad.