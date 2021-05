El 15% de usuarios del transporte público no porta correctamente el cubrebocas, advierten Vigilantes

HERMOSILLO, Sonora.- Alrededor de un 15% de los usuarios que suben al transporte público hacen mal uso del cubrebocas o no siguen las medidas de higiene y prevención en contra del Covid-19, afirmó Alfonso López Villa, presidente de Vigilantes de Transporte.

"Sigue habiendo descuido de las personas en el uso correcto del cubrebocas, se lo ponen para subirse porqué si no, no les permiten el acceso, pero ya arriba se lo quitan, se ponen a hablar por telefono o entre ellos, cuando no debe pasar eso", dijo.

"Esto lo hemos notado en el 10% o 15% del total de pasajeros, que son entre 100 o 115 personas al menos, entre el total de las unidades que vemos en las auditorias mensuales", explicó.

Destacó que se siguen presentando aglomeración de personas dentro de las unidades, sobre todo en las horas pico, que se dan por la mañana y tarde, durante la entrada y salida de los trabajos.

En ese sentido, López Villa hizo un llamado a los usuarios a no confiarse, a seguir con las medidas de higiene y no permitir que los contagios aumenten debido a la falta de conciencia y empatía por parte de cada persona.

"Hay que no bajar la guardia, si ya estamos en verde hay que seguir así, seguir con los protocolos correspondientes, no hablar arriba de la unidad, no comer arriba de la unidad y evitar el contacto entre pasajeros", solicitó.

En cuanto al uso de aire acondicionado, aseguró que mas de un 90% de los camiones han cumplido con el encendido durante todos los turnos, no habiendo hasta ahora una queja al respecto.