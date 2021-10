Educación, el pilar más importante para tener desarrollo: Jorge Mazón Rubio

Con una trayectoria empresarial de más de 40 años, Jorge Horacio Mazón Rubio ha logrado una participación importante en el desarrollo económico y educativo en Sonora.

Forma parte de la familia Mazón, reconocida por su arraigo en el Estado y que echó raíces en distintos campos de los negocios y en la sociedad sonorense por su labor en los temas de la salud, la educación y el deporte.

Jorge Horacio Mazón Rubio

Me siento comprometido porque tuve una gran oportunidad, la mera verdad, y tengo que regresar eso, no nomás en pensar cómo hacer más grande mi negocio, sino que tengo el compromiso, esa oportunidad que tuve dárselas a otros muchachos a otras gentes para que puedan tener las mismas oportunidades que tuve yo”, explica el empresario Jorge Mazón Rubio.

Recientemente recibió el premio Eugenio Garza Sada 2021 en la categoría “Liderazgo empresarial humanista”, otorgado por el Tecnológico de Monterrey y Femsa para reconocer los valores de quien fuera su fundador, Eugenio Garza Sada, y distinguir a quienes con su compromiso contribuyen al desarrollo de México con acciones que elevan el nivel de vida y bienestar de las comunidades.

Aunque el empresario originario de Hermosillo confiesa que no le gustan los reconocimientos, lo tomó con gusto al enterarse que estaba nominado porque su padre también lo recibió, convirtiéndose en la primera familia que lo gana en dos generaciones.

"Es realmente mucha satisfacción porque es un premio que reconoce la parte humanista de una persona que lleva el nombre de un personaje de la talla de don Eugenio Garza Sada y aparte también para mí es una gran satisfacción que mi padre la haya recibido en 1998”, puntualizó.

Familia de emprendedores

Jorge Mazón Rubió siguió los pasos de su padre Enrique Mazón López, quien se desarrolló en el sector agropecuario y comercial, fue pionero en la Costa de Hermosillo, precursor del deporte, especialmente el beisbol, y que tuvo una labor filantrópica en diversas instituciones de la sociedad sonorense.

Con ese ejemplo, Jorge Mazón Rubio fundó Norson, una empresa porcícola líder en México que exporta a Japón, China, Corea del Sur, Vietnam, Singapur, Estados Unidos, Canadá y Hong Kong y sigue abriendo mercados como lo hizo en mayo pasado a Nueva Zelanda.

La participación de sus empresas en el sector ganadero y agrícola genera 100 mil empleos fijos y 300 eventuales. En 2004, inició actividades en el sector minero, donde creó 200 empleos directos.

• El empresario Jorge Mazón Rubio recibió el premio Eugenio Garza Sada 2021 y estuvo acompañado de su esposa Fernanda Salazar de Mazón y su familia.

FOTO: BANCO DIGITAL

Educación y labor social

En el área de la educación, Jorge Mazón Rubio es consejero del Instituto Kino, escuela que por más de 50 años ha fomentado la educación en Sonora y se estima que han sido atendidos más de 15 mil niños de primaria y secundaria.

Su proyecto más reciente en la educación es la Escuela Primaria de tiempo completo Instituto Enrique Mazón López A.C., y a la par otorga becas a jóvenes con el propósito de ofrecerles oportunidades para su desarrollo.

La educación es el pilar más importante para poder tener desarrollo en un país, si no tenemos un buen nivel de educación difícilmente vamos a poder tener los crecimientos que quisiéramos tener”, comentó.

Es presidente del Consejo del Campus Sonora Norte, donde además funge como donante de la institución y promotor de los principales proyectos que ha impulsado el Tecnológico de Monterrey en Sonora.

Otras obras en las que participa son como presidente del Consejo de Finanzas de Agrupación George Papanicolaou, enfocada en la prevención oportuna de cáncer.

• Durante más de 40 años, Mazón Rubio se ha dedicado a impulsar el desarrollo económico y la educación en la entidad a favor de niños y jóvenes.

FOTO: BANCO DIGITAL

Misión al lado de la familia

El empresario explica que de sus padres Enrique Mazón López y Dorita Rubio de Mazón, así como de sus tíos aprendió la importancia de la familia e involucrarse en las causas de la sociedad.

Ese ejemplo lo tuvieron sus hermanos Dora Alicia, José Óscar, Sergio, Roberto, Jaqueline y Jeanette Mazón Rubio.

Hoy comparte sus logros y su labor comunitaria al lado de su esposa Fernanda Salazar y sus hijos Jorge, Juan Carlos, Alejandro y Fernanda Mazón Salazar.

¿Cómo considera que ha sido la participación de su familia en el desarrollo económico de Sonora?

Jorge Horacio Mazón Rubio: El Grupo Mazón ya tiene varios años, nosotros somos la tercera generación, el Grupo Mazón ha emprendido diferentes negocios aquí en el Estado y fuera del Estado, realmente siempre ha sido muy participativo en la parte de inversión económica.

¿Cuál ha sido el legado más importante que le dejaron sus padres?

Desde niños ellos fueron un ejemplo en esta parte del altruismo, el apoyo a diferentes instituciones y organizaciones que se dedican a ayudar a los demás y en la parte educativa también participaron mucho. Entonces nosotros lo vivimos, mis hermanos y mis hermanas desde niños esa parte con ellos y con nuestros tíos.

¿Por qué ha enfocado su labor social en las instituciones educativas?

La educación es el pilar más importante para poder tener desarrollo en un País, si no tenemos un buen nivel de educación difícilmente vamos a poder tener los crecimientos que quisiéramos tener.

Me siento comprometido porque tuve una gran oportunidad la mera verdad y tengo que regresar eso, no nomás en pensar cómo hacer más grande mi negocio, sino que tengo el compromiso esa oportunidad que tuve dárselas a otros muchachos a otras gentes para que puedan tener las mismas oportunidades que tuve yo.

¿De qué forma ha participado en la educación en el Estado?

En lo particular he sido presidente del Campus Sonora Norte del TEC de Monterrey por los últimos 20 años y, por otro lado, tengo sistemas de educación en niños de escasos recursos donde les damos educación gratuita en primaria y secundaria, en barrios de la ciudad que existe un nivel económico muy bajo.

¿Cuáles son los retos que considera que tienen los empresarios sonorenses?

Existen ciertas incertidumbres en el aspecto de los cambios que ha habido en nuestro País, pero yo creo que el Estado de Sonora ha sido un ejemplo a nivel nacional que realmente pues a lo mejor no hemos invertido como lo veníamos haciendo, pero el Estado ha seguido creciendo, pero sí existe mucha incertidumbre.

¿Cuáles serían sus recomendaciones para las nuevas generaciones de empresarios?

Creo que en el compromiso social que debemos tener, creo que en este País los números ya están arrojando que cada vez tenemos más población vulnerable, más gente pobre, tenemos que mejorar mucho nuestro sistema de educación y tenemos que apoyar todo lo que sean instituciones que estén apoyando a esta población vulnerable.

¿Se esperaba recibir este premio?

La mera verdad no soy una persona que me gustan mucho los reconocimientos cuando me avisaron que yo era un finalista de este premio ahí pude a lo mejor haber dicho que no iba yo a participar, pero no, la mera verdad este premio en particular sí me agradó, me agrada por lo que significa, por lo que contiene, por el nombre que lleva de don Eugenio Garza Sada y porque mi padre también recibió este premio.