Duerme a la intemperie; incendio arrasa con su vivienda

HERMOSILLO.-A la intemperie ha dormido por cuatro días José Luis López, ya que un incendio arrasó con la vivienda de cartón y triplay donde vivía acompañado de su madre Engracia Nolasco Montaño, de 90 años.

Iba llegando a la casa cuando vi una llama grande, se llevo toda la casa, al parecer fue algo eléctrico no sabemos, lo bueno que mi mamá y yo estamos bien, sin casa pero con vida”, manifestó José Luis.

Sólo cenizas y unos barrotes quemados quedaron de lo que fuera su casa ubicada por la calle Adelina de Sáenz #51, en la colonia Las Minitas. Todo el escombro y muebles quemados fueron sacados por voluntarios del grupo Bravo 27 donde participan bomberos y sociedad en general.

“No tengo nada, me quedé con lo que traigo puesto y ahorita estoy durmiendo en esa colchoneta con una cobija que me dieron, estoy esperando que me ayuden para levantar la casa de nuevo, pues yo me quedé sin trabajo” comentó López.

La señora Engracia Nolasco pasará una temporada con una hija, al Norte de la ciudad, mientras José Luis buscará trabajo para intentar hacer de nuevo la vivienda ubicada en la colonia Las Minitas.