"Duele" el frío en invasiones

HERMOSILLO, Sonora.- Un frío "que duele" es el que viven hermosillenses en las invasiones donde hacen fogatas para mitigar los efectos de las bajas temperaturas y los más afortunados se tapan con "capas" de cobijas.

Don Alfonso Márquez Aragón, de 72 años de edad, vecino de la Tres Reinas, pasa las noches bien arropado con cobijas para soportar el frío en su casa construida con lámina y cartón.

Al llegar la mañana, prende una fogata por fuera de su casa con madera que recolecta, guisa el desayuno y con el frío hasta tortillas de harina se anima a preparar.

Muy fuerte estuvo, yo no podía ni salir, sinceramente adentro tuve que hacer la lumbre porque estuvo muy helado de más, hice una alumbrada de leña de mezquite y palo fierro", dijo Saúl Humberto Hernández, otro vecino de la invasión.

Y AL NORTE

Al Norte de la ciudad, en la colonia Humberto Gutiérrez, Nicolás Álvarez y María de los Ángeles Guízar enfrentan muchas carencias, pero valoran cada momento que pasan en familia.

"Nos tapamos con las cobijas; sí entra el aire helado pero pues hacemos lo que podemos con lo que tenemos. En este cuartito vivimos mi esposa y dos hijos, aunque yo a las 05:00 de la mañana me voy a otro cuarto que están terminando porque me levanto temprano y para no molestarlos", comentó.

Para el 31, don Nicolás no tiene con qué comprar para hacer una cena especial.

"En Navidad no hubo mucho pero tuvimos a todos los Álvarez aquí y eso nos llenó de felicidad a mi esposa y a mí", expresó, "ojalá en Año Nuevo sea igual aunque no tengamos para hacer una cena".

Don Nicolás y doña María viven en la colonia Humberto Gutiérrez , sobre la calle principal, a dos casas del comedor Las Golondrinas.