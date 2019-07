Dos cetros para la casa

HERMOSILLO, Sonora.- Dos equipos sonorenses se coronaron en el Campeonato Nacional de Softbol Infanitl y Preinfantil que terminó el fin de semana en Hermosillo.



En la división Sub 10, el cuadro de Sonora se quedó con el título al terminar con mejor récord en la etapa de Round Robin.



Victoria Morúa fue la mejor jugadora en el plano ofensivo al sonar para .800, además de conectar par de cuadrangulares en 10 turnos al bat, con el respaldo de Dulce Garabito quien también mandó par de pelotas detrás de la barda.



En lo que respecta al pitcheo, tanto Lucero Ríos, de Tamaulipas, como Elisa Gaxiola, por las monarcas, obtuvieron par de triunfos.



Sonora también se colocó la corona en la Sub 12 tras terminar por encima de Ciudad de México y Nuevo León en el standing, de la mano de Patricia Mejía y Romina Palomino, esta última con cuatro estacazos, mientras que Mejía colocó otro par.



En la división Sub 8, Chihuahua se quedó con la posición de honor tras hacer mejor torneo que Nuevo León y Sonora B quienes ocuparon el segundo y tercer peldaño respectivamente.



En la Sub 14, la Ciudad de México se quedó con la corona tras un certamen en el que fueron mejores que el segundo lugar, Baja California, y la posición de bronce, que correspondió a Sonora.