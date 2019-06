Donan estudiantes material didáctico hecho por ellos

HERMOSILLO, Sonora.- Apoyar con material didáctico a niños con necesidades especiales y al mismo tiempo acreditar algunas materias de la carrera Ingeniería Industrial, es lo que hicieron 70 estudiantes de la Universidad de Sonora al donar.



Martina Elisa Platt Borbón, académica del Departamento de Ingeniería, detalló que es una actividad que realizan los universitarios desde hace 20 años; en esta ocasión el beneficio fue para el Centro de Atención Múltiple Estatal número 15, en Hermosillo.



"En el programa de la carrera tenemos algunas materias donde se requiere hacer prácticas y empezamos a hacer materiales diversos; y se nos prendió el foco de hacer material didáctico, pero cuando empezamos teníamos errores.



"Empezamos a contactar a los Centros de Atención Múltiple y ahí ya nos decían, por ejemplo, qué pintura no utilizar porque es tóxica, como no dejarle piquitos a la madera, qué agregarle para ayudarle al niño en la motricidad, porque no sabíamos nada de eso", relató.



La maestra detalló que con los años, varios académicos se unieron a colaboran en la actividad, pues imparten las materias Ingeniería de Métodos y Sistemas de Producción, donde los jóvenes obtienen los conocimientos que tienen que aplicar al momento de crear los materiales.



"En las materias tenemos que correr líneas de producción y cumplir con los parámetros, podría ser cualquier producto, pero mejor lo hacemos de esta manera; y hacen familias de productos y le ponen variaciones.



"Con eso nosotros cumplimos para la clase y permite ayudar a los muchachos, que están muy interesados, aprenden de los niños, algunas generaciones incluso aprendieron a utilizar el sistema Braille para las etiquetas", describió.



En este último caso, expuso, los estudiantes entregaron materiales más avanzados para facilitar su uso en los niños con problemas auditivos, utilizando el lenguaje de señas.