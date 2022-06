"Doña Chayito" tiene casi medio siglo de poner su mejor sazón al preparar empanadas

HERMOSILLO, Sonora.- Alrededor de 350 empanadas de calabaza son las que hace cada semana María del Rosario Jaime Benítez, quien tiene casi cinco décadas de preparar este postre típico sonorense, para venderlas y ayudarse económicamente.

Nació hace 66 años en La Mesita del Cuajari, localidad del municipio de Sahuaripa y desde que tenía 17 años se mudó a Hermosillo en busca de un mejor futuro.

Sus primeros empleos fueron realizar trabajo en el hogar. Cuando cumplió los 18 años, contrajo matrimonio y formó una familia compuesta por cuatro hijos, de los cuales viven dos, y al ver la necesidad que tenían como familia, “Doña Chayo”, como es conocida por todos, decidió emprender un pequeño negocio.

Platicó que desde pequeña veía a su mamá hacer el tradicional pan de los pueblos, conocido coloquialmente como “pan de vieja” y también empanadas de calabaza, y se aprendió la receta, la cual puso en práctica cuando sus hijos comenzaron ir a la escuela.

De lunes a viernes, “Doña Chayo” se levanta temprano y amasa hasta cuatro kilos de harina para hacer alrededor de 70 empanadas de calabaza, así por la tarde, cuando están listas, sale a venderlas, si es que no tiene encargos de sus clientes de varios años.

Le gusta trabajar y ayudar a su familia, además, piensa que si se queda sentada y sin hacer nada, se enfermará, y recibe todo el apoyo de sus hijos, a quienes les gusta que su mamá siempre les deje algunas piezas antes de salir a venderlas.

Agua, harina, levadura y manteca, son los ingredientes principales que María del Rosario utiliza para preparar su masa, aunque aclaró que el secreto está en “la mano” de cada persona, ya que depende mucho de cómo se amase.

El relleno se compone de calabaza enmielada, la cual prepara antes de trabajar la masa para que esté todo listo al momento de montar las empanadas en las hojas de aluminio para hornear que le hizo su esposo.

Invierte aproximadamente tres horas en la preparación de las empanadas, y aunque también hace pan, confesóque no le gusta tanto, ya queel proceso es más laborioso,gasta más gas y sólo lo hacepor encargos.

El pedido más grande que ha hecho son 120 piezas, recordó, pero durante estos 48 años que lleva de matrimonio y aproximadamente los mismos haciendo empanadas, le han sucedido muchas cosas y se ha encontrado con gente de buen corazón.

Relató que en una ocasión fue a vender sus empanadas por fuera de una tienda y un joven le compró las doce empanadas que le quedaban, pero nunca se imaginó la sorpresa que se llevaría.

Él me debía de pagar 120 pesos, porque las vendo a 10 cada una, y me dio unos billetes doblados y me dijo:‘Tenga, así déjelo’, y eran como 160 pesos. Yo no quería, le dije que sólo eran 120 y se devolvió y sacó de la bolsa otros billetes. “A mí me dio miedo porque la gente no hace eso”, expresó, “y cuando voy viendo el dinero, eran 300 pesos más y me acuerdo que me dijo: ‘Váyase a descansar y deje de trabajar un ratito’, y yo pues no supe qué hacer. Jamás lo he vuelto a ver, pero que Dios lo bendiga siempre”.