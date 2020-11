Don Vicente necesita la ayuda de todos

HERMOSILLO.- Hace una semana que Don Vicente Arvizu López, el cerrajero de 72 años que fue captado orando por fuera de su caseta en la colonia Miguel Hidalgo, fue operado de emergencia, ya que tenía hematomas entre el cerebro y el cráneo.

Mi padre es una persona muy buena, él cree en la oración y gracias a Dios ha salido adelante, ya fue dado de alta, pero el médico le recomendó un buen tiempo de reposo y él pensando en los gastos que hay que pagar, en las cuentas de luz, agua y comida ya quiere ir a trabajar”, manifestó su hija Carmen Arvizu.

NO LE GUSTA QUEDAR MAL

Las hijas de don Vicente, quien el mes de mayo se viralizó en redes sociales ya que un usuario de Facebook le tomó una foto cuando rezaba detrás de su caseta de cerrajería, solicitan ayuda para solventar algunos gastos de la operación y despensa, ya que no podrá trabajar por indicaciones de los médicos.

“Nosotros le echamos la mano en lo que podemos, pero pues no es mucho”, expuso, “mi hermana trabaja en una maquila y yo no estoy laborando es sólo la entrada de mi esposo y él es muy responsable con sus pagos por eso se desespera, no le gusta quedar mal”.

¿PUEDE AYUDARLO?

Si usted desea apoyar a Don Vicente puede acudir a:

Ramón Olivarría #44, en la colonia Primero Hermosillo.