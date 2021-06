HERMOSILLO, Sonora.- Hace 16 años, don René Ramón Heman Ivene quedó viudo y se hizo cargo de su pequeña Blanquita, quien sufre de convulsiones y está postrada en una silla de ruedas a causa de un accidente en el cual, falleció su madre.

El hombre de 63 años, originario de Caborca, a diario se levanta antes de las 08:00 horas para alistarse él y a Blanquita, de 17 años, quien lo acompaña a vender dulces por fuera de un supermercado en bulevar Lázaro Cárdenas, en la colonia Francisco Villa.

En la casa yo limpio y hago todo, la siento en la sala o la acuesto a ver la tele para que se entretenga o escuchar música y mientras yo barro y trapeo ella me ve. Lo más difícil es cuando se me enferma”, comentó.

Don René es papá y mamá para Blanquita. Foto: GH

Cerca de ocho cuadras recorre con Blanquita todos los días, al llegar ahí él se queda fuera y en el establecimiento le permiten que se quede su hija para evitar que se acalore o deshidrate, después casi a las ocho o nueve de la noche toman la misma ruta para llegar a descansar a su hogar.

Siempre ando con ella, la cargo conmigo. A veces viene una señora que me ayuda pero ahorita no puede porque está malita, pero cuando viene me ayuda a cuidar a la niña mientras voy al trabajo”, dijo.