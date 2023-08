Don Raúl tiene "la tijera de oro": Se dedica a cortar el cabello desde hace más de medio siglo en el Centro de Hermosillo

HERMOSILLO, Sonora.- Los 55 años años que tiene don Raúl San Martín Rendón como peluquero lo han convertido en un “tijera de oro” con tanto amor por su oficio que, a sus 81 años de edad, no piensa en jubilarse.

En su negocio, ubicado en la colonia Centro, pareciera que el tiempo no ha pasado. Aún conserva la silla con la que empezó a cortar el cabello hace poco más de medio siglo.

Ahí ha visto pasar el tiempo y ha sido testigo de cómo han evolucionado los cortes de cabello, los lugares y también las costumbres de sus clientes.

“Antes se pelaban cada 15 días y ahorita ando desde 9 la mañana y todavía no pelo a uno”, comenta, “está difícil la cosa porque andan comprando las cosas de lo niños (regreso a clases)”.

Y aunque empezó a trabajar como boticario una invitación de sus amigos a cortar el cabello le cambió el destino.

Durante 50 años fue encargado de una flamante peluquería que se ubicaba en las calles Dr. Noriega y Guerrero, donde trabajó junto a Pedro, Mario, Vicente y el propietario del negocio.

En el local que está en la avenida Monterrey, entre Garmendia y callejón García Morales, se instaló desde hace 5 años, desde que cerró su anterior lugar de trabajo, ahí espera a los clientes que ha tenido desde sus inicios.

Arreglé mi casa, renté aquí y aquí me estoy quedando, que si me voy para allá me atiricio, yo todo el tiempo he estado aquí en el Centro, trabajé en la botica Moderna siete u ocho años, luego ya me fui con la bola de peluqueros”, indicó.