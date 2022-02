Don Manuel Trujillo relata sus vivencias en 90 años de vida

HERMOSILLO, Sonora.-Serenidad, paciencia, trabajo y respeto hacia los demás, son algunas de las tantas cualidades que definen a don Manuel Trujillo Domínguez, un fiel suscriptor de EL IMPARCIAL que ayer cumplió 90 años.

El hombre de estatura media, vestido de mezclilla, sombrero vaquero y anteojos, dijo sentirse orgulloso de su familia y de lo que logró al lado de su esposa Guadalupe Vidal.

Nació el 5 de febrero de 1931 en Ures, es hijo de Alejandro Trujillo Morales y Amalia Domíguez Espinoza. A los 25 años de edad, él y sus cinco hermanos, se mudaron a Hermosillo después de no haber tenido suerte en la producción de bacanora, una de sus bebidas favoritas.

“Lo hacía para vender, pero lo fiaba todo. Traía una barriquita, no me acuerdo cuántos litros eran y lo fiaba todo. Había veces que no agarraba ni para el lonche… nunca me pagaron”, dijo.

Viaje a La Costa

Al no tener suerte en la venta del licor artesanal, quiso aventurarse y viajó a La Costa para trabajar en los campos, donde estuvo tres años, barbechó las tierras y fue ahí donde conoció a Guadalupe Vidal, la mujer que le robó el corazón y la convirtió en su esposa.

Trabajaba en un rancho, le daba comida al ganado y la ‘Lupe’ tenía una tiendita en un campo, y ella me mandaba cigarros. En aquel tiempo había cigarros ‘Realtos’ y me mandaba paquetes de cigarros. Luego ya después nos pusimos de novios, como casi un año y nos casamos”, relató.

Un sueño cumplido

Como si hubiera sido ayer, don Manuel recordó que el día que pidió la mano de su esposa Guadalupe, sus padres viajaron desde Ures al Poblado Miguel Alemán para pedir su mano y al poco tiempo se casaron en Catedral.

Tuvieron a sus hijos Marco Antonio y Gabriela, y lograron formar una bonita y gran familia compuesta por nueve nietos, 18 bisnietos y dos tataranietos y otro más que está por nacer.

Uno de los más grandes sueños de don Manuel Trujillo es salir en EL IMPARCIAL, ya que desde varios años es suscriptor y le gusta leer las noticias de lo que pasa en el mundo, pero afirmó que la sección que más le gusta es la Metro, ya que ahí se entera de lo que acontece en la ciudad.

Festeja don Manuel rodeado del cariño de su familia

Don Manuel Trujillo Domínguez quiere que los hermosillenses sepan de él, quién es y lo que ha hecho como sonorense, como una celebración por sus 90 años de edad, que festejó al lado de su familia.

Sus hijos y nietos le tenían preparado un gran festejo en el Molino de Camou, pero por disposiciones sanitarias de la pandemia, no se pudo llevar a cabo. Aún así, don Manuel expresó estar feliz de llegar a los 90 y celebrar tranquilamente, aunque ya no pueda bailar.

“Pero ya no bailo, ya no puedo bailar como antes. Antes bailaba mucho. Cuando estaba soltero bailaba mucho, ya después bailábamos en la casa porque ahí tenía una consola y ahí bailábamos yo y la Lupe, en un rancho… muy a gusto la pasábamos”, externó.

La música que más le gustaba bailar son las rancheras y norteñas, y como buen sonorense, disfrutar de su comida favorita, la carne asada y el menudo.

Ejemplo a seguir

Uno de los legados más importantes que don Manuel Trujillo podría heredarles a sus hijos, nietos y bisnietos, son las buenas costumbres, el respeto hacia los demás y la dignidad que deja el trabajo honrado, y que mejor que poner el ejemplo.

Hasta antes de la pandemia, el hombre de 90 años dejó de trabajar con Santiago Camou, con quien desde hace más de 30 años inició laborando en su empresa gasera y debido al desempeño que logró, el empresario le ofreció trabajo en su casa como asistente para la familia.

Consentido

Con lágrimas en los ojos, don Manuel agradeció a sus jefes por la confianza que le tuvieron y el cariño con el que siempre lo han tratado, ya que a pesar de que hace dos años suspendió sus labores, sigue recibiendo su sueldo y es algo que dijo nunca olvidará.

“Siempre ha sido buen padre, todo lo que he vivido con él es para recordar. Ha sido un ejemplo para muchos, lo han felicitado personas que conoce desde hace más de 40 años, muy bonitas palabras y recordándolo con mucho cariño”. Gabriela Trujillo, hija

“Es una excelente persona, un excelente padre, muy aguantador con todos los procesos que ha vivido en sus 90 años. La serenidad, la paciencia y el trabajo, todas esta bendiciones nos las ha inculcado y enseñado”. Marco Antonio Trujillo, hijo

“Me gusta salir en el periódico para que la gente se dé cuenta qué fue de mi vida. Que me recuerden así como estoy”. Manuel Trujillo Domínguez”.

¿Qué puedo decir? Tengo mucho sentimiento porque me quieren mucho, Santiago y Doris Camou, la esposa de él. Muy bien, gracias a Dios, me quieren mucho, muy agradecido estoy porque todavía me están pagando, me llevan la raya a la casa”, expresó conmovido.

Sus hijos, Gabriela y Marco Antonio, resaltaron las enseñanzas que su padre siempre les inculcó.

Resaltaron su fortaleza para enfrentar las adversidades, y seguir con entereza, ya que siempre ha sido el mejor padre y ser humano que llegaron a conocer.