Don Genaro sale a cobrar apoyo... y vuelve a casa con las manos vacías

HERMOSILLO, Sonora.- Don Genaro salió ayer de su casa esperanzado en que volvería con dinero suficiente para que su hija y nietos tuvieran algo de comer. Pero regresó a su hogar, en la invasión Las Tres Reinas, con la preocupación de que no pudo cobrar el apoyo que recibe.



Tiene 76 años y está angustiado por lo que ha escuchado sobre el coronavirus y las complicaciones que provoca en personas de su edad, sin embargo, Genaro Luna Romero sabía que necesitaba ir por el dinero del Programa de Bienestar para Adultos Mayores.



Señaló que él acude el día 7 de cada mes al Centro Hábitat Las Minitas, donde le entregan el apoyo en efectivo. Este mes, dijo, sólo ha dado varias vueltas y no ha conseguido cobrar.



“Me dijeron que el miércoles (ayer) ya iban a pagar, que fuera a las oficinas de Bienestar, ahorita fui y me dijeron que no sabían la fecha, que las oficinas se van a cerrar y no habrá quién atienda hasta que se componga esto”, expresó.



De acuerdo con Luna Romero, en la delegación de Bienestar le dijeron que pasara a la oficina de Telégrafos, en el Centro, donde le entregarían los 2 mil 620 pesos del bimestre, pero al llegar a ese lugar se encontró con que tampoco tenían el recurso.



SITUACIÓN DIFÍCIL



Genaro vive con su hija y nietos, en la invasión ubicada al Sur de la ciudad. Debido a que su hija padece cáncer cervicouterino, por el momento el apoyo que él recibe es el único ingreso de la familia.



“Lo de ella corre por mi cuenta, pero ahorita se está ocupando dinero y yo le había dicho que ya me van a pagar, pero llego y que no hay nada. Yo podría trabajar pero por mi edad ya no me quieren dar empleo”, añadió.



Don Genaro y su familia podrían pasar una situación complicada ante la paralización de actividades por la emergencia del Covid-19; si desea apoyarlo puede comunicarse a su teléfono 66-24-17-94-87.



Florentino Valencia, delegado de los programas de Bienestar en Hermosillo, explicó que la próxima semana empezarán a entregar los apoyos a quienes se les da la orden para cobrar en Telégrafos, pues analizan la manera de que los adultos mayores no se aglomeren en un solo lugar.