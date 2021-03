Don Florencio mantiene limpia la Cuauhtémoc

HERMOSILLO.- Con dos baldes y una pala don Florencio Bracamontes Gómez, de 72 años de edad, recorre todos los días la colonia Cuauhtémoc para ofrecer los servicios de limpieza de patios, aceras y hasta “tapa baches”.

Hace más de 20 años quedó viudo, sus descendientes formaron sus familias y se quedó solo, y aunque sus seis hijos y ocho nietos lo visitan en sus ratos libres, don Florencio está acostumbrado a no depender de nadie.

Gracias a Dios mis padres me enseñaron a trabajar y el día que no trabajo no puedo estar; no estoy pensionado y no he podido solicitar la ayuda (de Bienestar) porque se me perdió la credencial (para votar), pero todos los días salimos en busca de algo”, expresó.