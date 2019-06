Don "Chente" les bolea y les canta a sus clientes

Don "Chente", un bolero de 59 años de edad del municipio de Álamos, es conocido así porque mientras hace su trabajo le canta a sus clientes al estilo de Vicente Fernández.



El originario de "La Ciudad de los Portales", quien por nombre lleva Gilberto Grajeda, es conocido por tener una voz similar a la del "Charro de Huentitán", pero decidió dejar la música para alejarse del alcoholismo.



"Tengo algunos años como bolero (20), pero antes cantaba en palenques, anduve de gira en algunas partes, pero hay mucho vicio, mucho alcohol y mejor me alejé", mencionó.



Aunque no tiene esposa, presumió que algunas admiradoras llegan hasta la plaza donde ofrece su servicio como bolero, para pedirle que les cante una canción.



"Llegan muchas muchachas aquí a saludarme, a platicar conmigo y me dicen que les cante un pedazo de una canción", dijo.



Aunque canta similar a Vicente Fernández y reconoce su trayectoria, manifestó que no es un ferviente admirador del artista jalisciense.



"Pues tengo la misma voz que él, pero me da lo mismo, para mí es igual que cualesquier otra gente", expresó.



Aunque de Músico ganaba más, señaló que con el oficio de lustrador de calzado obtiene recursos para sobrevivir y se mantiene alejado del alcoholismo.