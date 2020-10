Don Carlos este año no sembró flores para el Día de Muertos, debido a la pandemia

HERMOSILLO.- Las coloridas flores para el Día de Muertos como dalia, zinnia y cempasúchil no adornaron este año el vivero de don Carlos León Fernández, pues debido a la pandemia no sembró estas plantas.

Después de más 25 años de ofrecer estas flores, este año no podrá ser parte de la tradición mexicana, pues este cultivo requiere de cuidados especiales, mucho agua y no podía ser una inversión perdida.

No me arriesgue este año, a como estaban las cosas me imagine que iban a estar cerrados los panteones aquí en la ciudad, y pues se debe cultivar la tierra, regar y estar al pendiente, decidimos no sembrarlas después de tantos años”, comentó.