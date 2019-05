Doble oro en la arena

Manzanillo, Colima.- La Ola Roja cumplió un día histórico en el volibol de playa tras conseguir por primera vez dos medallas de oro en las fases nacionales de Olimpiada y Campeonato Juvenil después de coronarse en las categorías femeniles Sub 21 y Sub 18.



Las duplas sonorenses se consagraron de manera invicta en el certamen que terminó ayer ganando las semifinales y la final para darle a nuestra entidad dos medallas de oro nacionales, una en Olimpiada (Sub 18) y la otra en Campeonato Juvenil (Sub 21).



En la disputa por la medalla de oro la dupla de Emily Herdrick y Estefanía Ibarra derrotó en tres sets (2-1) a Nuevo León para coronarse campeonas y previamente dejaron en el camino a las anfitrionas de Colima en la ronda de semifinales.



Mientras que las hermanas Ung Enríquez, Gloria Argentina y Grecia María, quienes conformaron el equipo Sub 18, derrotaron en la pelea por la medalla dorada a la pareja de Tamaulipas, no sin antes despachar en las semifinales al Estado de México.



Ambas selecciones sonorenses ganaron cada uno de sus partidos disputados a lo largo del certamen por lo cual terminaron perfectas registrando las mayores marca de 6-0 y las menores 5-0, en una competencia que duró tres días.