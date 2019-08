Disfrutan sana convivencia en el Mercado Municipal

HERMOSILLO, Sonora.- A diario acuden a la Plaza del Mercado Municipal decenas de adultos mayores a pasar la mañana, incluso algunos sin desayunar, una de estas personas es don Francisco Quintero Peralta, que dice tener más de 90 años.



En el lugar es conocido por otros adultos mayores como "Panchito", vive en la colonia La Matanza y todos los días camina al Centro de Hermosillo portando su sombrero, camisa de mezclilla y tenis con el fin de convivir y pasar una mañana agradable.



"Vengo a distraerme, siempre me ha gustado salir a trabajar y ya que salgo a trabajar me doy la vuelta con los amigos, familia y si se ofrece algo también lo hago", dice con su voz quedita.



En el trayecto que hace de su casa a la Plaza del Mercado Municipal ha tenido algunos accidentes, el que más recuerda es cuando se cayó de su propia altura cerca del Parque Madero.



Pero el percance, por el que resultó con una lesión en el rostro, no fue impedimento para faltar a la cita que tiene a diario en el emblemático sitio de Hermosillo, lugar de reunión de personas de la tercera edad.



Para él es un momento de distracción, y sus hijos, con quienes vive, le permiten salir a dar este paseo matutino, siempre con la recomendación de que se cuide.



"COMO LOS ABANICOS"



Ramón Solís Montaño, de 74 años comentó que vive solo y cada mañana viene a pasar el tiempo en la plaza para saludar a amigos y conocidos.



"Estoy sentado aquí como los abanicos, pa’ allá y pa’ acá a ver quién viene y quién va", bromea, "es la neta, estamos bobeando nomás".



En ocasiones Ramón va a El Mercado sin desayunar porque le desespera estar solo en su casa y en este punto de reunión hay un muy buen ambiente.

SÍGUENOS EN NUESTRO PERFIL DE GOOGLE NEWS Y MANTENTE AL DÍA



El Mercado Municipal y sus maceteros en la pequeña plaza se convirtieron en un lugar para acudir a platicar anécdotas, o escucharlas, convivir y hacer nuevas amistades



La Plaza del Mercado ha sido un lugar de encuentro para personas de la tercera edad, incluso ellos se enteran cuando alguien fallece porque dejan de asistir al sitio.