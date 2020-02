Disfrutan al aire libre "puente" de la Constitución

HERMOSILLO, Sonora.- Decenas de familias se dieron cita en el Parque Madero para pasar un día agradable durante el fin de semana largo, con motivo del día de asueto por el 5 de febrero, un día importante en la historia de México porque se promulgó la Constitución, bajo la cual nos regimos hasta hoy.

Susana Moreno salió junto a su hijo y cuatro sobrinos desde la colonia El Mariachi al emblemático "pulmón" de Hermosillo para disfrutar un día al aire libre, de Sol y de algunas golosinas.

"Lo que pasa es que trabajo yo y ya salgo pues bien tarde, y por eso ahorita me anime y me traje a los chamacos para acá", manifestó, "y sí ando muy a gusto, me siento más relajada".

Jesús Cornejo aprovechó para salir con sus nietos a dar un paseo en el Parque Madero porque no le gusta tener a los niños encerrados, dijo.

"Un ratito estamos aquí, como vivimos cerca se presta para que nos vengamos, somos de aquí de la Revolución, aprovechamos porque desde que se levantan los niños están pidiendo ir al parque", aseveró.

En el lugar se observó a una patrulla de la Policía Municipal recorriendo el interior del Parque Madero mientras decenas de niños jugaban y corrían en una de las principales áreas verdes de la ciudad.

Este es el primer fin de semana largo del 2020, el cual comenzó el 31 de enero, porque el 5 de febrero conmemoramos el 103 aniversario de la promulgación de la Constitución Mexicana de 1917, pero como es a la mitad de la semana, se recorrió para ayer el lunes.

La intención de tener una fecha inhábil como el 3 de febrero, que es obligatorio durante el primer día de la semana es porque no se quiere afectar las jornadas laborares, por lo que cada día festivo se coloca en el primer lunes, todo está determinado por la Ley Federal del Trabajo, apoyado por el artículo 74 que evalúa los días de descanso

En estos días no laborables las dependencias públicas, hospitales, bancos y estudiantes suspenden actividades.