Dionisio se va de Hermosillo, decide regresar por fin a su hogar

HERMOSILLO.- En el vuelo de las 19:00 horas de Hermosillo a Ciudad de México se fue Dionisio Velasco Sánchez que se reencontró con su familia después de 27 años de no verse y ya no estará más en el jardín frente al panteón Las Manitas.



Pedro Velasco Sánchez, su hermano, comentó que a Dionisio lo daban por muerto después de casi tres décadas que no sabían nada de él, pero fue hace una semana que se enteraron de que vivía gracias a un video publicado en las redes sociales de EL IMPARCIAL.

Dionisio Velasco (izq.) con su hermano Pedro (der.) a punto de subir al avión que los llevaría de regreso a su hogar en la CDMX.



Ahí lo vieron regando un jardín que él mismo sembró y mantenía limpio, eso le hizo ganarse el cariño de los vecinos de la zona residencial Benei quienes le llevaban alimento. Al salir el video una de las vecinas del sector fue contactada por los familiares y organizaron el encuentro.



Fue el pasado martes que llegó Pedro y su primo Eusebio quienes al encontrarse con Dionisio, en medio de sentimientos de alegría y tristeza, empezaron a recordar los nombres de cada uno de sus hermanos y los amigos de su infancia.



Ya estamos por entrar el avión, ya pasamos todos los filtros, vamos a llegar allá como a las 11:00 de la noche, todo salió bien Dionisio ya decidió irse, se siente contento, emocionado”, comentó Pedro.

En un inicio Dionisio se mostraba poco convencido de acompañarlos a la Ciudad de México, pero después de una noche de platicar y convivir, el ánimo le cambió y decidió partir a donde lo espera su madre y demás hermanos.



Agradecieron el apoyo que les dieron en cuanto llegaron a Hermosillo para dar con el paradero de su hermano y a los vecinos del sector que le brindaron todas las facilidades.



DEJÓ SU CASA A LOS 13 AÑOS

Dionisio dejó su casa en 1995 cuando tenía 13 años de edad, vivía en la localidad de San Juan Lalana, Oaxaca, estuvo viajando por diferentes estados del País y en Estados Unidos sin nunca volver a visitar a su familia.



Fue en el 2015 cuando viajaba de “trampita” en un tren rumbo a los Estados Unidos y al caer perdió ambas piernas y fue trasladado aquí a Hermosillo para su atención médica, desde entonces había estado en la ciudad, pero ya no más.

Ahora, la familia que él reconoce que nunca visitó cuando no estaba discapacitado, vino desde la Ciudad de México para llevarlo con su mamá y su familia y advierten que estarán de fiesta en los próximos días.



“Todos los días, de día y de noche me acuerdo de mis hermanos, estoy contento porque los voy a ir a ver, pero también me da vergüenza porque me vieron caminando, me duele", manifestó Dionisio.