Día del niño en Sonora: Ángel Andrés toca ¡seis instrumentos!

HERMOSILLO, Sonora.- A sus 9 años, Ángel Andrés Othón Chávez toca seis instrumentos, desde percusiones hasta cuerdas e incluso instrumentos de aire y es que él lleva la música en la sangre desde que nació, al ser hijo y nieto de dos músicos locales.

A sus 2 años, tuvo su primer instrumento, un saxofón de juguete, el cual cuidaba con mucho esmero, ya que era una de sus pertenencias más preciadas.

Al paso de los años, Ángel se interesó por otros instrumentos como el teclado, la trompeta, percusiones, guitarra, el güiro y la batería, siendo esta última su favorita para tocar “Arriba Pichata”, que es una de sus canciones predilectas

Me gusta porque puedo cambiar los ritmos. Es mi instrumento favorito y se me hace muy fácil tocarla, pero también me gustaría aprender a tocar el tololoche o el bajo”, comentó.

Nieto de Domingo Othón Córdova, integrante de la Orquesta Hermanos Othón desde hace más de cinco décadas e hijo de Mayra Chávez y Adrián Othón Véjar, integrante de Los Reyes del Ritmo Banda, han demostrado su apoyo incondicional a las aspiraciones de Ángel, quien desea formarse profesionalmente en el ámbito musical.

“Desde los dos años me llaman la atención la música y los instrumentos. Mis papás me felicitan porque me gusta la música, me gusta mucho tocar corridos, banda, vals, norteño y otros similares”, dijo.

Para Ángel Othón ha sido importante el apoyo de su familia para seguir con su pasatiempo, la música.

PRESENTACIONES

A su corta edad, ya ha tocado en bailes con agrupaciones como Los Reyes del Ritmo Banda, Expreso Musical, La Brissa, La Santa Cecilia, La H Tropical y Los Ilegales.

Cada semana, acude con su papá a practicar al menos dos horas cada jueves y en ocasiones lo acompaña a algún evento en donde se le permite expresar sus habilidades.

A pesar de su gusto por la música, el tema escolar no ha sido descuidado, ya que es un buen alumno que cumple con sus asistencias, así como con los trabajos y tareas que realiza en la escuela.

Mayra Chávez López, madre del menor puntualizó que mientras el desee seguir los pasos de sus familiares se le brindará todo el apoyo para que más adelante pueda convertir sus sueños en realidad, en formar parte de la agrupación La Brisa.