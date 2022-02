Día del amor y la Amistad: Don Ramón y María Teresa son amigos en las buenas y en las malas

Ramón Durazo Alonso, de 84 años, y María Teresa González, de 82 años, viven juntos, pero no como pareja, son grandes amigos que se ayudan el uno al otro.

En una humilde vivienda hecha de lámina, en la invasión Tres Reinas, don Ramón y María Teresa relatan lo que ha sido de sus vidas y comparten las tardes en amenas pláticas en el patio.

El dueño del predio es don Ramón, quien explicó que le gusta ayudar a las mujeres desvalidas y adultos mayores, sin pedir nada a cambio y así como le brindó hospedaje y techo a doña Teresa lo ha hecho también con otras mujeres que atravesaban por situaciones complicadas.

Algunas señoras que las han corrido han estado conmigo, pero no somos pareja, ella es mi amiga”, afirmó, “yo he trabajado en partes en los campos, en las pizcas y veía yo que abandonaban a una mujer y les preguntaba que si habían comido”

“Me contestaban que no y les decía que me hicieran comida en mi casa y se iban y ahí se quedaban en mi casa, en un cuartito ella y yo en otro, ahí se quedaban y ahí las ayudaba hasta que se iban y luego otra, nomás para ayudarla y eso lo hice por una tía mía”, manifestó.

El consejo de su tía fue que ayudara a mujeres y a personas adultas mayores, algo que ha hecho al pie de la letra.

QUIERE CONSTRUIR CUARTO DE LADRILLOS

Cuando don Ramón se enteró que doña Teresa tenía problemas con sus hijos la invitó a su casa, su plan era construirle una casa de cuartito de ladrillos, pero las enfermedades que tiene como las cataratas en los ojos y los problemas de corazón se lo han impedido.

Quiere poner un cuartito para que yo esté estable, para que yo viva feliz, ya que son los últimos días que me quedan porque pronto voy a caminar, ya tengo más de 82 años y él quiere tenerme bien”, dijo doña Teresa.

Don Ramón se dedicó al trabajo en campos y ranchos, construyó una casa en la colonia Arcoíris para él y su esposa, ya finada, relató, pero hace cerca de 7 años una de sus hijas vendió la propiedad sin su consentimiento y desde entonces ha vivido en terrenos irregulares, pero este de las Tres Reinas dice que es de él y lo habita desde hace 3 años.

“Hay noches que no duermo del dolor que ahí estoy y ahí está él al pendiente, a veces lo oigo quejarse y que pega unos gritos, y le pregunto... ya me contesta, en ese sentido me ayuda, porque él es el que hace comida, es el que hace todo”, contó doña Tere

Los adultos mayores tienen carencias de alimento y vivienda, aunque cuentan con el apoyo de la pensión universal. Si usted desea apoyarlos puede acudir de manera directa a la calle Rey Saba de la invasión Tres Reinas.