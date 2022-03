Día del Taco en Hermosillo: Maximiliano tiene más de cuatro décadas de “ponerle salsa a sus tacos”

HERMOSILLO, Sonora.- “¡Pásele joven! ¿Cuántos le sirvo?” Frase célebre del taquero mexicano, platillo que ha traspasado las fronteras y cuyo día “oficial” es hoy.

Hay quienes dicen que para preparar un buen taco se tiene que tener talento y buen sazón, y sobre todo, amor por la profesión, y ese es precisamente el ingrediente secreto que Maximiliano Cortés Rocha, de 59 años, le pone a sus tacos.

Desde su adolescencia, “Max”, como es conocido por sus amigos y clientes, se dedica a preparar tacos de carne asada.

Él inició como ayudante de su papá en una taquería familiar y su amor por el oficio lo llevó a “echar toda la carne al asador” y dar lo mejor de sí. Este 2022 cumple 43 años como todo un experto en la preparación del taco.

Maximiliano recordó que su padre fue quien le enseñó a asar la carne y dar en el punto exacto para que pudiera gustarle a la gente. Le agradó tanto el oficio, que con apoyo de sus hermanos lograron abrir un pequeño negocio; una carreta a la que nombraron “El Taco Alegre”, hace alrededor de 30 años.

Lo que marcaba la diferencia, agrega, es que se ofrecían tacos del corte conocido como “aguja norteña”, un corte muy popular que se caracteriza por su marmoleado, hueso y exceso de grasa, que es lo que hace la carne jugosa y con buen sabor.

Durante los 30 años siguientes, Maximiliano trabajó en taquerías de Hermosillo, ya que su experiencia en la carne asada se afianzó y creó su propio estilo, hasta que en 2019 decidió poner su propio negocio y, desde entonces, su fama se ha incrementado.

De miércoles a lunes, de 07:00 a 14:00 horas, se le puede encontrar a “Max” quien prepara sus tacos de aguja norteña asada, en su “asador ambulante”: Un triciclo que adquirió, al cual le adaptó un asador que cuenta con un cajón para colocar las brasas.

Así puede recorrer más fácil las calles del interior del Mercado Francisco I. Madero, mejor conocida como Central de Abasto, situada sobre el bulevar Solidaridad, en la colonia Sahuaro.

Es el corte más económico, pero se considera que es el más sabroso”, añade, “será por la grasita, porque todo lo que va pegado al hueso contiene más sabor. La gente no me procura carne, no me procura diezmillo porque sabe que vendo pura agujita”.